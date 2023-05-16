مؤتمر أنشيلوتي: علينا تحمل لحظات المعاناة ضد سيتي.. ولا نفكر في ركلات الترجيح

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 20:20

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد خيتافي

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد إن فريقه عليه تحمل لحظات المعاناة في مواجهته لمانشستر سيتي.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه ريال مدريد غدا الأربعاء في ملعب الاتحاد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء قائلا: "خطتنا كما هي محاولة تحقيق أفضل النتائج فرديا وجماعيا، هذه مباراة تتطلب الكثير وأعتقد أننا يمكن أن نقدم أداء أفضل من لقاء الذهاب".

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وعن جاهزية اللاعبين قال: "أنا محظوظ لجاهزية جميع اللاعبين للمباراة".

أما عن احتمالية اللعب برباعي في خط الوسط قال: "الموسم الماضي سمحت لنا فكرة وجود فيدي فالفيردي كلاعب جناح الفوز بدوري الأبطال، الموسم الحالي ساعدنا خط الهجوم، إنه ليس قرارا سهلا لكنه اتُخذ بالفعل".

وبسؤاله هل يتوقع الوصول إلى ركلات الترجيح "لم نفكر في هذا الأمر والتفكير فيه سيكون خطأ، إنها مباراة يمكن أن تصل لركلات الترجيح لكن من الصعب التدرب على هذا الأمر، نفكر في الفوز قبل نهاية اللقاء".

وعما سيقوله للاعبين قال: "الشجاعة والشخصية هامان في تلك المباريات، نريد أن نكون فريق قادر على قراءة المباراة جيدا".

وأردف أنشيلوتي "ستكون لدينا لحظات من المعاناة في المباراة لكن علينا تحملها لأن هذا طبيعي".

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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