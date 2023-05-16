اسكواش - بينهم خمسة مصريين.. حسم سبعة مقاعد في بطولة السلسلة الختامية

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 20:17

كتب : FilGoal

نور الشربيني وعلي فرج يحتفلان بالتتويج ببطولة العالم للاسكواش 2023

أعلنت رابطة المحترفين لرياضة الاسكواش PSA عن تصنيف اللاعبين هذا الموسم بناء على نتائجهم في البطولات الدولية.

ويترتب على تلك النتائج تأهل ثمانية لاعبين للرجال ومثلهم للسيدات إلى منافسات بطولة السلسلة الختامية المقرر إقامتها في مصر لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم.

وحسم سبعة لاعبين تأهلهم بشكل رسمي بغض النظر عن نتائج بطولتي مانشستر المفتوحة والجونة الدولية المتبقين في الموسم.

أخبار متعلقة:
اسكواش - نور الشربيني تحافظ على الصدارة.. وتقدم مصطفى عسل اسكواش - لا جديد.. نور الشربيني وعلي فرج أبطال العالم اسكواش - نهائي مصري خالص في بطولة العالم للرجال والسيدات اسكواش - وصول رباعي مصري لنصف نهائي بطولة العالم

ويتأهل أفضل ثمانية لاعبين على مستوى الرجال ومثلهم على مستوى السيدات إلى منافسات السلسلة الختامية والتي تقام في مصر.

وحسم الثنائي المصري علي فرج ومصطفى عسل تأهلهما بشكل رسمي على مستوى الرجال بغض النظر عن نتائج آخر بطولتين.

كما حسم كل من البيروفي دييجو إلياس ومحمد الشوربجي تأهلهما إلى منافسات السلسلة الختامية.

بينما يقترب كل مروان الشوربجي ومازن هشام والنيوزلاندي بول كول من التأهل في منافسات الرجال.

ولا يزال طارق مؤمن صاحب المركز التاسع في التصنيف حاليا، فرصة للتأهل إلى السلسلة الختامية إذ يفصله فارق قليل من النقاط مع الفرنسي فيكتور كروين صاحب المركز الثامن.

أما على مستوى السيدات فحسم الثلاثي المصري نور الشربيني ونوران جوهر وهانيا الحمامي تأهلهن.

وتقترب نور الطيب صاحبة المركز السادس في التصنيف حاليا من التأهل أيضا لمنافسات البطولة.

وتقام بطولة السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في العالم خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيو المقبل.

اسكواش علي فرج نور الشربيني
نرشح لكم
قرعة كأس العرب للصالات - مصر مع موريتانيا وفلسطين كرة طائرة – الزمالك إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا بالتغلب على المستقبل التونسي كرة يد - الأهلي إلى نصف نهائي إفريقيا بالفوز على كينشاسا طائرة - سيدات الزمالك إلى الدور الثاني لبطولة إفريقيا بعد الفوز على الجمارك النيجري سلة - الأهلي بطل دوري السوبر للمرة الثانية على التوالي بالفوز على الاتحاد السكندري مباشر نهائي دوري السلة – الأهلي (72)-(70) الاتحاد.. الأحمر بطل الدوري كرة يد – لأول مرة منذ 1993.. سيدات الأهلي في المربع الذهبي لكأس الكؤوس الإفريقية كرة يد - سبورتنج إلى نصف نهائي كأس الكؤوس لأول مرة.. ويصطدم بـ الزمالك
أخر الأخبار
نتيجة مكررة.. سموحة وفيوتشر يتعادلان 2 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري السعودي - الهلال يواجه اتحاد جدة 3 دقيقة | السعودية
بدر رجب مديرا فنيا لقطاع الناشئين في الأهلي 13 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: أرسنال يستعد لتجديد تعاقد ساليبا 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - إنتر بدون تغييرات عن لقاء الذهاب.. وعودة لياو لقيادة هجوم ميلان 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - وادي وجوليوس يقودان هجوم طلائع الجيش.. وغوما أساسي مع فاركو 44 دقيقة | الكرة المصرية
كلاسيكو السعودية - ماريجا وإيجالو يقودان الهلال أمام الاتحاد.. وغياب سالم الدوسري 45 دقيقة | السعودية
كلاسيكو السعودية - حجازي يقود اتحاد جدة أمام الهلال.. وغياب طارق حامد ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت