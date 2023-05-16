اسكواش - بينهم خمسة مصريين.. حسم سبعة مقاعد في بطولة السلسلة الختامية

أعلنت رابطة المحترفين لرياضة الاسكواش PSA عن تصنيف اللاعبين هذا الموسم بناء على نتائجهم في البطولات الدولية.

ويترتب على تلك النتائج تأهل ثمانية لاعبين للرجال ومثلهم للسيدات إلى منافسات بطولة السلسلة الختامية المقرر إقامتها في مصر لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم.

وحسم سبعة لاعبين تأهلهم بشكل رسمي بغض النظر عن نتائج بطولتي مانشستر المفتوحة والجونة الدولية المتبقين في الموسم.

ويتأهل أفضل ثمانية لاعبين على مستوى الرجال ومثلهم على مستوى السيدات إلى منافسات السلسلة الختامية والتي تقام في مصر.

وحسم الثنائي المصري علي فرج ومصطفى عسل تأهلهما بشكل رسمي على مستوى الرجال بغض النظر عن نتائج آخر بطولتين.

كما حسم كل من البيروفي دييجو إلياس ومحمد الشوربجي تأهلهما إلى منافسات السلسلة الختامية.

بينما يقترب كل مروان الشوربجي ومازن هشام والنيوزلاندي بول كول من التأهل في منافسات الرجال.

ولا يزال طارق مؤمن صاحب المركز التاسع في التصنيف حاليا، فرصة للتأهل إلى السلسلة الختامية إذ يفصله فارق قليل من النقاط مع الفرنسي فيكتور كروين صاحب المركز الثامن.

أما على مستوى السيدات فحسم الثلاثي المصري نور الشربيني ونوران جوهر وهانيا الحمامي تأهلهن.

وتقترب نور الطيب صاحبة المركز السادس في التصنيف حاليا من التأهل أيضا لمنافسات البطولة.

وتقام بطولة السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في العالم خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيو المقبل.