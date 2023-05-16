دورة ترقي المحترفين – فوز النجوم وتعادل اتحاد الشرطة في الجولة الرابعة

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 20:06

كتب : رضا السنباطي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أقيمت اليوم مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية لدورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.

وانتصر النجوم على نجمة سيناء بخمسة أهداف مقابل هدفين.

فيما حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة اتحاد الشرطة والمريخ.

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وأصبح ترتيب المجموعة الثانية بعد جولات كالتالي:

1- النجوم 9 نقاط

2- اتحاد الشرطة 7 نقاط

3- المريخ 7 نقاط

4- نجمة سيناء صفر.

ترتيب المجموعة الثالثةبعد 3 جولات

1-راية 6 نقاط

2-دلفي 6 نقاط

3-مالية كفر الزيات 4 نقاط

4-بلقاس نقطة

ويتأهل الفريق صاحب المركز الأول إلى دوري المحترفين (ب)، فيما تتحول باقي الفرق إلى دوري الدرجة الثانية

وكان نادي مكادي قد حسم صعوده لدوري المحترفين الجديد بعد الفوز على القوص بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتصدر مكادي مجموعته بدوري الترقي بالدرجة الثالثة برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن القوص ليضمن الصعود بشكل رسمي.

وأصبح مكادي هو أول الصاعدين لدوري المحترفين الذي سيبدأ في الموسم المقبل والمكون من 20 فريقا.

دورة الترقي
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