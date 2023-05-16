قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي وإبراهيم عادل أمام راية في كأس مصر

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز قائمة مباراة راية في إطار بطولة كأس مصر.

ويحل راية ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار دور 32 من كأس مصر.

وشهدت القائمة عودة رمضان صبحي وإبراهيم عادل بعدما غابا عن لقاء الإسماعيلي الأخير في الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي

الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الاتحاد السكندري في ثمن نهائي المسابقة.

وتأهلت فرق الداخلية وسموحة وسيراميكا كليوباترا وإنبي والبنك الأهلي والمقاولون العرب والمصري والزمالك والاتحاد وفاركو وطلائع الجيش وفيوتشر.

وتتبقى 4 مواجهات في دور الـ 32 من كأس مصر.

وحل بيراميدز وصيفا في نهائي النسخة الأخيرة من كأس مصر بالخسارة من الأهلي بنتيجة 2-1.