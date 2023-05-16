مؤتمر مودريتش: التفاصيل الصغيرة ستحسم المتأهل بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 19:48

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ريال مدريد - لوكا مودريتش

يرى لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد أن فريقه يظهر دائما بمستوى مميز في دوري أبطال أوروبا نظرا لأهمية البطولة وقوة المباريات.

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وقال مودريتش في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مانشستر سيتي: "لم نبدأ بشكل جيد في مباراة الذهاب والتعادل لم يحسم المواجهة، نحن في حالة جيدة وأعتقد أن الفرص متساوية والتأهل سيكون سيكون من خلال تفاصيل صغيرة للغاية لأن ريال مدريد ومانشستر سيتي فريقان كبيران ويضمان أفضل اللاعبين".

وأضاف "لا أعرف الفرق أن تكون نجما في سن الـ23 أو 37، لا يوجد فرق ولكن أعتقد أن الآن اهتمام الشباب أكثر بمواقع التواصل الاجتماعي التي لم يكن يوجد منها الكثير من قبل، الزمن تغير بالفعل".

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وأكمل "أشعر أنني بصحة جيدة وأردت أن أكون في المباراة، حالتي البدنية والصحية أمر مهم بالنسبة لي ولا أريد أن أتعرض للإصابة مثلما حدث في 2015 قبل مباراتي أتليتكو مدريد ويوفنتوس".

وأتم تصريحاته "شعور جيد أن نلعب مثل هذه المباريات الكبيرة، هذه النوعية من المواجهات تجعلنا نظهر جودتنا ونقدم أقصى ما لدينا في دوري الأبطال وأعتقد أن هذا هو سبب ظهورنا بشكل مميز في هذه البطولة".

ويلعب ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الأربعاء بملعب الاتحاد.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في مدريد بالتعادل بهدف لمثله، وسجل فينيسيوس لريال مدريد، بينما جاء هدف مانشستر سيتي بقدم كيفين دي بروين.

لوكا مودريتش ريال مدريد مانشستر سيتي
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