مؤتمر جوارديولا: إرثي استثنائي بالفعل.. ولا تقلقوا لن أفكر أكثر من اللازم

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن إرثه متواجد بالفعل داخل ناديه بغض النظر عن نتيجة مباراته غدا أمام ريال مدريد.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه ريال مدريد غدا الأربعاء في ملعب الاتحاد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبسؤاله هل الشهر الجاري سوف يحدد إرثه في ظل منافسته على ثلاثة ألقاب قال جوارديولا: "إرثي استثنائي بالفعل، لكننا لسنا أغبياء ونعرف أن الغد سنخوض مباراة هامة للغاية".

وواصل "ربما هذه أهم مباراة لي منذ أن أتيت إلى هنا، أقول للاعبين استمتعوا باللحظة وكم نحن محظوظين لنصل لتلك المرحلة، الأمر في أيدينا ويعتمد علينا، وليس عليهم القيام بأشياء استثنائية، فقط قدموا كل ما لديهم".

وأردف "أنا فخور بفريقي ومهما يحدث فأنا أشكرهم لجعلنا نصل لتلك المرحلة".

وعن موقف اللاعبين قال: "كيفن دي بروين تدرب بشكل طبيعي، الكل في حالة جيدة عدا ناثان أكي".

وبسؤاله عن سبب تفوق ريال مدريد أوروبيا خاصة في السنوات الأخيرة قال جوارديولا: "لا أعرف، إن كنت أعرف لكنت تفوقت عليهم".

وأردف "لكن بالتأكيد هم لديهم الجودة اللازمة من اللاعبين وبدونها لن يحققوا ما حققوه".

أما عن أكثر ما يخافه من ريال مدريد قال: "مثل السنة الماضية وبغض النظر عن أي منافسة تواجههم فيها فهم لديهم تشكيل قوي من اللاعبين، نريد التقليل من خطورتهم".

وعاد جوارديولا للحديث عن إرثه في سيتي وقال: "إرثي هنا عبارة عن لاعبين عظماء وسجلنا العديد من الأهداف، ربما يمكن أن نكتب كتابا عن إرثي هنا في سيتي ولن يتم الحكم علي بناء على دوري أبطال أوروبا".

وشدد "لقد حظينا بأوقات عظيمة وقدمنا كرة قدم رائعة".

وعن كيف يقدم فريقه أداء جيدا ضد سيتي قال: "آمل أن تروا ذلك غدا لكنني لن أستطيع إخبارهم فربما يستمع كارلو أنشيلوتي مدرب مدريد لما أقوله، لكن لا تقلقوا لن أفكر أكثر من اللازم غدا، لكن لا يوجد شيء مختلف، فقط لنتحلى بالمرونة ونلعب أفضل".

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.