مؤتمر جوارديولا: إرثي استثنائي بالفعل.. ولا تقلقوا لن أفكر أكثر من اللازم

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 19:11

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي - جوارديولا

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن إرثه متواجد بالفعل داخل ناديه بغض النظر عن نتيجة مباراته غدا أمام ريال مدريد.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه ريال مدريد غدا الأربعاء في ملعب الاتحاد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبسؤاله هل الشهر الجاري سوف يحدد إرثه في ظل منافسته على ثلاثة ألقاب قال جوارديولا: "إرثي استثنائي بالفعل، لكننا لسنا أغبياء ونعرف أن الغد سنخوض مباراة هامة للغاية".

أخبار متعلقة:
تقرير: تشاكا يستعد للرحيل عن أرسنال "سأقاتل كل يوم كي أعود أقوى".. رسالة من بن ناصر عقب إجراء العملية الجراحية عبد الواحد السيد يعلن عبر في الجول استبعاد يوسف نبيه من التدريبات وتوقيعه لـ بيراميدز

وواصل "ربما هذه أهم مباراة لي منذ أن أتيت إلى هنا، أقول للاعبين استمتعوا باللحظة وكم نحن محظوظين لنصل لتلك المرحلة، الأمر في أيدينا ويعتمد علينا، وليس عليهم القيام بأشياء استثنائية، فقط قدموا كل ما لديهم".

وأردف "أنا فخور بفريقي ومهما يحدث فأنا أشكرهم لجعلنا نصل لتلك المرحلة".

وعن موقف اللاعبين قال: "كيفن دي بروين تدرب بشكل طبيعي، الكل في حالة جيدة عدا ناثان أكي".

وبسؤاله عن سبب تفوق ريال مدريد أوروبيا خاصة في السنوات الأخيرة قال جوارديولا: "لا أعرف، إن كنت أعرف لكنت تفوقت عليهم".

وأردف "لكن بالتأكيد هم لديهم الجودة اللازمة من اللاعبين وبدونها لن يحققوا ما حققوه".

أما عن أكثر ما يخافه من ريال مدريد قال: "مثل السنة الماضية وبغض النظر عن أي منافسة تواجههم فيها فهم لديهم تشكيل قوي من اللاعبين، نريد التقليل من خطورتهم".

وعاد جوارديولا للحديث عن إرثه في سيتي وقال: "إرثي هنا عبارة عن لاعبين عظماء وسجلنا العديد من الأهداف، ربما يمكن أن نكتب كتابا عن إرثي هنا في سيتي ولن يتم الحكم علي بناء على دوري أبطال أوروبا".

وشدد "لقد حظينا بأوقات عظيمة وقدمنا كرة قدم رائعة".

وعن كيف يقدم فريقه أداء جيدا ضد سيتي قال: "آمل أن تروا ذلك غدا لكنني لن أستطيع إخبارهم فربما يستمع كارلو أنشيلوتي مدرب مدريد لما أقوله، لكن لا تقلقوا لن أفكر أكثر من اللازم غدا، لكن لا يوجد شيء مختلف، فقط لنتحلى بالمرونة ونلعب أفضل".

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ريال مدريد مانشستر سيتي جوارديولا دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
التشكيل - إنتر بدون تغييرات عن لقاء الذهاب.. وعودة لياو لقيادة هجوم ميلان مؤتمر أنشيلوتي: علينا تحمل لحظات المعاناة ضد سيتي.. ولا نفكر في ركلات الترجيح مؤتمر مودريتش: التفاصيل الصغيرة ستحسم المتأهل بين ريال مدريد ومانشستر سيتي مؤتمر ووكر: ملاك النادي يستحقون دوري الأبطال.. وسبب عناق فينيسيوس عقب مباراة الذهاب مواعيد مباريات الثلاثاء 16 مايو 2023 - إياب دربي ميلانو.. والدوري المصري قائمة مكتملة لـ ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي حكم نهائي كأس العالم 2022 يدير مواجهة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد لياو يعود لميلان قبل لقاء إنتر
أخر الأخبار
بدر رجب مديرا فنيا لقطاع الناشئين في الأهلي 4 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: أرسنال يستعد لتجديد تعاقد ساليبا 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - إنتر بدون تغييرات عن لقاء الذهاب.. وعودة لياو لقيادة هجوم ميلان 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - وادي وجوليوس يقودان هجوم طلائع الجيش.. وغوما أساسي مع فاركو 35 دقيقة | الكرة المصرية
كلاسيكو السعودية - ماريجا وإيجالو يقودان الهلال أمام الاتحاد.. وغياب سالم الدوسري 36 دقيقة | السعودية
كلاسيكو السعودية - حجازي يقود اتحاد جدة أمام الهلال.. وغياب طارق حامد 52 دقيقة | السعودية
مؤتمر أنشيلوتي: علينا تحمل لحظات المعاناة ضد سيتي.. ولا نفكر في ركلات الترجيح 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - بينهم خمسة مصريين.. حسم سبعة مقاعد في بطولة السلسلة الختامية 56 دقيقة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت