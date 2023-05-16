الأول منذ 10 مباريات.. المقاولون يعود لطريق الانتصارات بثنائية في الحدود

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 19:11

كتب : FilGoal

المقاولون العرب والحدود

عاد المقاولون العرب إلى طريق الانتصارات في مسابقة الدوري المصري.

وفاز المقاولون العرب على حرس الحدود بنتيجة 2-0 ضمن الجولة من الدوري المصري.

وسجل محمد سالم وجون أوكلي هدفي المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت على استاد المكس.

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المقاولون حقق الفوز الأول بعد 10 مباريات بدون انتصارات في مسابقة الدوري.

وحقق ذئاب الجبل الفوز الأول منذ الانتصار على غزل المحلة بنتيجة 3-0 يوم 10 فبراير 2023.

في المقابل فشل حرس الحدود في تحقيق الفوز للمباراة رقم 11 على التوالي، إذ حقق آخر انتصاراته على غزل المحلة أيضا 2-1 يوم 5 فبراير 2023.

الفوز رفع رصيد المقاولون العرب إلى 40 نقطة في المركز الخامس.

فيما توقف رصيد حرس الحدود عند 16 نقطة في المركز 18 (الأخير) بمسابقة الدوري.

وصف المباراة

بدأ المقاولون العرب المباراة بهجوم ضاغط على مرمى حرس الحدود بحثا عن تسجيل الهدف الأول.

ونجح محمد سالم في تسجيل الهدف الأول لنادي المقاولون بعد تمريرة طولية استلمها يمين منطقة الجزاء ثم سدد كرة أرضية بالقدم اليسرى سكنت أسفل يسار المرمى في الدقيقة السابعة.

وشهدت الدقيقة 23 تسديدة من فلانتين أودو لاعب حرس الحدود من على حدود منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وسجل جون أوكلي الهدف الثاني لنادي المقاولون بعد تمريرة طولية من عمر فايد وضعت أوكلي في انفراد تام بالمرمى من جهة اليمين فسدد الأخير كرة قوية سكنت أعلى يسار المرمى في الدقيقة 44 من الشوط الأول.

وفي شوط المباراة الثاني ألغى حكم اللقاء هدفا ثالثا لنادي المقاولون سجله لويس إدوارد ولكنه كان في موقف تسلل.

الدوري المصري المقاولون العرب
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