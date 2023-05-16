انتهت الدوري المصري - سموحة (1) (1) فيوتشر.. تعادل جديد

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 18:52

كتب : FilGoal

فيوتشر - فاركو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة وفيوتشر في الجولة 28 من الدوري المصري.

ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد 34 نقطة من 27 مباراة.

فيما يحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 50 نقطة ودون انتصار في آخر 3 مباريات.

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انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: جووول التعااادل.. باسم علي برأسية يسجل في شباكه بالخطأ لصالح سموحة

ق 38: ركنية نفذها مصطفى سعد ورأسية بواتينج ترتطم بالعارضة وتمنع لسموحة ومن ثم مطالبات باحتساب ركلة جزاء

ق 31: جووول أووول.. مروان محسن يسجل هدف التقدم من علامة الجزاء

ق 29: ركلة جزاء لفيوتشر بعد لمسة يد على شريف رضا لاعب سموحة داخل منطقة الجزاء

ق 3: تسديدة من مروان محسن يتصدى لها الهاني سليمان ويتابعها مصطفى البدري بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات ترتطم بالعارضة

بداية اللقاء

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