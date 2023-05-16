التشكيل - عبد السلام يظهر لأول مرة بقميص فيوتشر.. وبواتينج يقود هجوم سموحة

يبدأ محمد عبد السلام أساسيا لأول مرة بقميص فيوتشر منذ انتقاله في يناير الماضي أمام سموحة في الجولة 28 من الدوري المصري.

ويلتقي سموحة مع فيوتشر على استاد الإسكندرية.

ويقود مروان محسن هجوم فيوتشر ويبدأ محمد رضا بجوار مهند لاشين وكريم وليد في الوسط.

في المقابل يبدأ بنيامين بواتينج في هجوم سموحة ويجاوره صديق أوجولا ومصطفى سعد.

ويغيب حسام حسن عن اللقاء في هجوم سموحة بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا - أحمد حكم – محمد المغربي – أحمد جمال

الوسط: محمود حليمو – مالك بعيوي - حسين فيصل

الهجوم: صديق أوجولا – بنيامين بواتينج – مصطفى سعد

وعلى دكة البدلاء: عمر صلاح – بركات حجاج – محمد الصباحي – أحمد مصطفى – محمد عصام – أحمد شوشة – محمد سعيد – أبو بكر محمد – طارق علاء.

فيما جاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: باسم علي – محمود مرعي – محمد عبد السلام – طارق طه

الوسط: كريم وليد – محمد رضا "بوبو" – مهند لاشين

الهجوم: عبد الكبير الوادي – مروان محسن – مصطفى البدري

وعلى دكة البدلاء: محمود حمدي – ناصر ماهر – أيمن الصفاقسي – سعد سمير – محمود شعبان – غنام محمد – عمر كمال عبد الواحد – أحمد عاطف – علي زعزع.

ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد 34 نقطة من 27 مباراة.

فيما يحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 50 نقطة ودون انتصار في آخر 3 مباريات.