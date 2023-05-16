"سأقاتل كل يوم كي أعود أقوى".. رسالة من بن ناصر عقب إجراء العملية الجراحية

"سأعمل بجد وأقاتل كل يوم كي أعود أقوى وقادرا على الدفاع عن ألوان النادي وبلادي مجددا"، هذا ما قاله الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي عقب إجراء عملية جراحية في الركبة.

وأعلن ميلان الإيطالي خضوع لاعبه إسماعيل بن ناصر لعملية جراحية في الركبة اليمنى.

وأشار النادي إلى أن فترة تعافي بن ناصر لن تقل عن 6 أشهر قبل العودة إلى الملاعب.

وكان بن ناصر قد تعرض للإصابة خلال مواجهة ميلان ضد إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

وقال بن ناصر بعد إجراء العملية الجراحية عبر حسابه على "تويتر":

"أهلا بالجميع

سارت عمليتي الجراحية في الركبة بنجاح. طريقة التعافي يبدأ اليوم.

سيكون طويلا وصعبا وسيبعدني عن الملاعب عدة أشهر، لكن أنا مستعد لتخطي ذلك بالشجاعة والالتزام.

سأعمل بجد وأقاتل كل يوم كي أعود أقوى وقادرا على الدفاع عن ألوان النادي وبلادي مجددا.

شكرا لرسائلكم والقوة التي تمدوني بها لتخطي ذلك، سأطلعكم على كل خطوة في عملية التعافي".

Bonjour à tous, L’opération de mon genou s’est très bien passée. Le chemin vers la convalescence commence aujourd’hui. Il sera long, difficile, et me tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Mais je suis prêt à surmonter cette épreuve avec courage et détermination.… pic.twitter.com/LzCCsDw8Yu — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) May 16, 2023

وكانت شبكة سكاي سبورتس قد كشفت عن إصابة اللاعب في غضروف الركبة.

هذه هي الإصابة الثانية للجزائري هذا الموسم، بعد الإصابة في العضلة الضامة التي أبعدته طوال شهر فبراير.

وظهر بطل أمم إفريقيا 2019 في 40 مباراة مع الروسونيري في كل المسابقات وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وتوج بن ناصر مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.