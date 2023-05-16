تقرير أرجنتيني: غياب ليساندرو عن مواجهة إندونيسيا.. وموعد عودته

لن يلحق ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد بجولة منتخب الأرجنتين في شهر يونيو المقبل.

ولم يتعاف ليساندرو من إصابة الكسر في مشط القدم والتي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام إشبيلية في الدوري الأوروبي.

وكشف جاستون إيدول مراسل قناة TYC الأرجنتينية عن تأكد غياب ليساندرو مارتينيز عن مباراة منتخب بلاده في التوقف الدولي المقبل.

ويحل منتخب الأرجنتين ضيفا على إندونيسيا يوم 19 من شهر يونيو المقبل وديا.

وأشار التقرير إلى اقتراب ليساندرو من العودة يوم 12 يوليو المقبل مع بداية الموسم التحضيري لفريق مانشستر يونايتد.

وانضم ليساندرو إلى يونايتد قادما من أياكس الصيف الماضي.

ويعد اللاعب المتوج بكأس العالم 2022 أحد العناصر الأساسية ليونايتد بعدما خاض مع الفريق 44 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وكان مانشستر يونايتد قد ودع منافسات الدوري الأوروبي أمام إشبيلية في ربع النهائي.