مؤتمر ووكر: ملاك النادي يستحقون دوري الأبطال.. وسبب عناق فينيسيوس عقب مباراة الذهاب

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 16:36

كتب : FilGoal

كايل ووكر

كشف كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي عن سبب ذهابه لاحتضان فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد عقب مباراة الفريقين الماضية.

وكان ريال مدريد قد تعادل مع مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين غدا الأربعاء على ملعب الاتحاد.

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وقال ووكر خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مواجهة فينيسيوس؟ لن تكون المباراة بين لاعبين فقط ولكنها مباراة جماعية وسألعب ضد واحد من أفضل اللاعبين في العالم وقد واجهت الكثير ممن كانوا جيدين مثله من قبل وبغض النظر عمن سألعب ضده فستكون معركة كبيرة".

واستمر "المباراة كبيرة جدا بالنسبة للجميع في غرفة خلع الملابس، نعرف أهدافنا وفي النهاية هذا الأسبوع سيكون مهما جدا بالنسبة للنادي ووضعنا أنفسنا حاليا في مكان أفضل مقارنة بما كنا عليه منذ شهرين".

وتابع "لقد مررنا بالكثير من اللحظات الصعبة وأخرى جيدة وحاليا نريد وضع أنفسنا في كتب التاريخ، كنت أتمنى أن نفوز على تشيلسي في النهائي وتخطينا ذكريات لا تنسى ضد توتنام عندما اعتقدنا أن أجويرو سجل وأننا تأهلنا لكن هذا لم يحدث".

وواصل "الدفاع ضد فينيسيوس؟ سألعب المباراة مثل أي مباراة أخرى ومثل مبابي في كأس العالم يجب أن أظهر الاحترام الكافي لهم".

وعن المنافسة في الدوري الإنجليزي قال: "كان هناك فجوة كبيرة في الدوري وكنا في فترة الخسارة أو التعادل يعني نهاية آمالنا ولكن لا شيء ينتهي مع هذه المجموعة".

وعن أداء جوندوجان الحالي قال: "كنا نمزح مع جوندوجان وقلنا له إنه تحول إلى زين الدين زيدان في قمة مستواه".

وشدد "عمري 32 ولكن لست عجوزا ولازلت أشعر أنني بخير بدنيا حتى مع إصابتي قبل كأس العالم أبقيت نفسي في حالة جيدة وأعتني بنفسي خارج الملعب".

وعن معانقة فينيسيوس عقب المباراة الذهاب قال: "لأنه حاول المرور مني بطريقة -القوس قزح- ولذلك قلت له لا تفعل ذلك الأمر مرى أخرى من فضلك وتجعل مني مزحة".

Vinicius Jr's rainbow flick vs Kyle Walker defiant defense: Moment of the mid-week - ESPN

وأتم "لقد توجنا بالدوري الإنجليزي 5 مرات في آخر 6 سنوات ولكن النادي يفقتد لدوري أبطال أوروبا وملاك النادي والأموال التي استثمروها هم يستحقون ذلك".

وكان ريال مدريد قد أقصى مانشستر سيتي في الموسم الماضي من دور نصف النهائي.

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