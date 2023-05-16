تقرير تونسي: البوسعايدي مدربا لـ الترجي أمام الأهلي

كشفت تقارير صحفية تونسية عن المدرب الذي سيقود الترجي في مواجهة الأهلي.

ويستعد الترجي لمواجهة الأهلي مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن أنيس البوسعايدي سيكون مدرب الترجي في مباراته ضد الأهلي.

وأوضحت التقارير أن البوسعايدي الذي يقود تدريبات الترجي منذ الإثنين، سيكون مدربا للنادي التونسي خلفا لنبيل معلول.

وأعلن نبيل معلول استقالته من تدريب نادي الترجي التونسي عقب الهزيمة من الأهلي بثلاثية.

وخسر الترجي من الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب رادس في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

البوسعايدي يعمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني لنادي الترجي منذ أغسطس 2021.

وسبق لصاحب الـ42 عاما العمل كمدير فني لنادي الملعب التونسي في الفترة من أغسطس 2020 إلى يناير 2021.

إذاعة موزاييك التونسية: أنيس البوسعايدي مدربا للترجي ضد الأهلي. pic.twitter.com/6gqPgkP0Mr — FilGoal (@FilGoal) May 16, 2023

فوز تاريخي

كبد الأهلي مضيفه الترجي خسارته الأكبر على ملعبه في تاريخ المسابقات الإفريقية بنتيجة 3-0.

وبات الأهلي أول فريق يسجل 3 أهداف أمام الترجي في تونس منذ الإسماعيلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2003.

ويقام لقاء الإياب في 19 مايو على استاد القاهرة.

ويلتقي المتأهل من الأهلي والترجي مع الفائز من الوداد المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.