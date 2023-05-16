ميلان يعلن غياب بن ناصر لمدة 6 أشهر على الأقل
الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 14:57
كتب : FilGoal
أعلن نادي ميلان الإيطالي خضوع لاعبه إسماعيل بن ناصر لعملية جراحية في الركبة اليمنى صباح اليوم.
إسماعيل بن ناصر
النادي : ميلان
وأشار النادي إلى أن فترة تعافي بن ناصر لن تقل عن 6 أشهر قبل العودة إلى الملاعب.
وكان بن ناصر قد تعرض للإصابة خلال مواجهة ميلان ضد إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.
وكانت شبكة سكاي سبورتس قد كشفت عن إصابة اللاعب في غضروف الركبة.
هذه هي الإصابة الثانية للجزائري هذا الموسم، بعد الإصابة في العضلة الضامة التي أبعدته طوال شهر فبراير.
وظهر بطل أمم إفريقيا 2019 في 40 مباراة مع الروسونيري في كل المسابقات وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفين.
وتوج بن ناصر مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.
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