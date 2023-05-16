ديلي ميل: بعد اهتمام ليفربول.. قرار صادم من ساوثامبتون بشأن براوس

يرغب ساوثامبتون في الاحتفاظ بخدمات لاعب وسط الفريق وارد براوس رغم الهبوط.

وتأكد هبوط فريق ساوثامبتون من الدوري الإنجليزي بعدما خسر أمام فولام بهدفين دون رد في الجولة 36 من المسابقة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن ساوثامبتون يرغب في الاحتفاظ بـ براوس رغم العروض العديدة التي يملكها لاعب الوسط.

وأوضحت التقارير أن ويست هام واستون فيلا يرغبان في التعاقد مع برواس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

موقع "فوتبول إنسايدر" ذكر في وقت سابق أن ليفربول سيبدأ طريق الصفقات في الموسم الجديد من ساوثامبتون.

وأضاف الموقع أن ليفربول أرسل بعض الكشافين لمتابعة جيمس وارد براوس نجم وقائد ساوثامبتون خلال مباريات فريقه هذا الموسم.

الموقع ذاته اشار إلى رغبة بعض الأندية في التعاقد معه مثل مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد.

وارد براوس البالغ من العمر 28 عاما خاض 407 مباراة بقميص ساوثامبتون وسجل 54 هدفا وصنع 52 آخرين.