تقرير: ليفركوزن يضغط لضم تشاكا.. وموقف أرسنال

يضغط بايرن ليفركوزن من أجل الحصول على خدمات جرانيت تشاكا لاعب وسط أرسنال.

ويمتد تعاقد أرسنال مع تشاكا حتى يونيو 2026.

وبحسب "talk sport" فإن باير ليفركوزن يضغك للتوقيع مع تشاكا بناء على رغبة مدربه تشافي ألونسو.

وأوضحت التقارير أن أرسنال منفتح على الاستماع للعروض المقدمة لـ تشاكا لتمويل صفقات مثل ديكلان رايس لاعب وست هام وكايسيدو لاعب برايتون.

تشاكا صاحب الـ 30 عاما انضم إلى آرسنال في 2016 قادما من بروسيا مونشنجلادباخ الألماني بعقد قيمته 30 مليون يورو.

وشارك تشاكا مع ارسنال خلال الموسم الحالي في 45 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع مثلهم في جميع المسابقات.

ولعب تشاكا منذ انضمامه الفريق اللندني في 295 مباراة بالدوري الإنجليزي، أحرز خلالها 21 هدفا وصنع 29 آخرين.