تقرير: بيراميدز وفيوتشر يتصارعان على ضم موهبة مغربية

يتصارع بيراميدز وفيوتشر على ضم المغربي عماد الرياحي جناح المغرب الفاسي من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت جريدة هسبورت المغربية أن إدارة نادي بيراميدز تقدمت بعرض رسمي لفريق المغرب الفاسي من أجل ضم عماد الرياحي.

وأوضح التقرير أن العرض الذي وصل للنادي المغربي كان مقابل 800 مليون سنتيم.

وأفاد تقرير هسبورت أن إدارة المغرب الفاسي رفضت العرض وطالبت بيراميدز بقيمة مالية أكبر.

فيما دخل نادي فيوتشر في سباق الظفر بخدمات عماد الرياحي، إذ استفسر مسؤولوه عن قيمة اللاعب لتجهيز عرض رسمي.

يشار إلى أن عماد الرياحي انتقل من النادي السالمي إلى فريق المغرب الفاسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وأصبح أحد العناصر الأساسية لفريقه.

المغرب الفاسي ظفر بخدمات اللاعب الموهوب، بعد منافسة قوية مع نهضة بركان والوداد واتحاد طنجة والرجاء.

وانضم عماد الرياحي لفريق المغرب الفاسي بعقد يمتد لموسمين ونصف.