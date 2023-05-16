تقرير: نجم الهلال يغيب عن مواجهة اتحاد جدة في الكلاسيكو السعودي

حالت درجة جاهزية سالم الدوسري جناح الهلال دون دخوله القائمة التي ستواجه اتحاد جدة في الكلاسيكو السعودي، حسب تقارير سعودية.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على الهلال ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي يوم الثلاثاء.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الأرجنتيني إيمليانو دياز، مساعد المدرب، قرر إبعاد الدوسري من القائمة لنقص الجاهزية.

فيما أوضح النادي عبر موقعه أن الجناح الدولي اكتفى بالمشاركة في الجزء الأول من التدريبات الجماعية التي اختتمت تحضيرات الفريق للمباراة مساء الاثنين.

وعانى اللاعب منذ 9 مايو الجاري من نزلة معوية أبعدته عن نهائي كأس الملك، وسيمتد تأثيرها إلى الكلاسيكو.

وإلى جانب غياب سالم للإصابة والكوري الجنوبي جانج هيون سو للإيقاف، سيفتقد الفريق خدمات الكولومبي جوستافو كويلار، المحور الدفاعي، للإيقاف، وناصر الدوسري، لاعب الوسط، بسبب إصابة في عضلة الساق الخلفية تعرض لها.

ويقود إيمليانو دياز الفريق نيابة عن والده رامون دياز الذي غادر إلى بلاده يوم الأحد بإذن من الإدارة الهلالية لتفقد حالة ابنه الذي تعرض لحادث مروري قبل نحو شهرين.

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إلى ذلك، قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي نقل مباراة الكلاسيكو بين الهلال وضيفه اتحاد جدة.

وذكرت رابطة الدوري السعودي عبر حسابها على تويتر يوم الخميس: "لقد تم تعديل مكان هذه المواجهة لتلعب على الأمير فيصل بن فهد بدلا عن ملعب الملك فهد الدولي".

ويسع ملعب الأمير فيصل بن فهد لنحو 22 ألف متفرج.

بينما يسع ملعب الملك فهد الدولي لنحو 69 ألف متفرج.

ولم تعلن اللجنة سبب نقل المباراة.

ويعود الفوز الأخير للهلال على اتحاد جدة في ملعب الملك فهد الدولي (الدرة) إلى عام 2015.

المباراة تكتسي بأهمية بالغة للطرفين، فالهلال سيحيي آماله الضئيلة في تحقيق اللقب لو انتصر على متصدر الدوري.

بينما يلامس اتحاد جدة لقب الدوري لو فاز على الهلال المنافس الأصعب في مباريات المتبقية بالدوري.

الفارق بين اتحاد جدة والهلال يبلغ الآن 13 نقطة، لكن الهلال أمامه 5 مباريات، واتحاد جدة أمامه 4 مباريات، ولذلك من الصعب أن يتوج الهلال باللقب لصعوبة خسارة النمور في كل المباريات.

ويدرك الجميع أن الجولات المتبقية من الدوري السعودي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين اتحاد جدة والنصر.

والصراع على أشده في البطولة السعودية في ظل تصدر اتحاد جدة لجدول المسابقة بفارق 5 نقاط عن النصر، مع اقتراب الموسم من نهايته.

وانتصر اتحاد جدة على أبها ليرفع رصيد للنقطة الـ62 في صدارة جدول الترتيب موسعا الفارق مع النصر الذي تعادل مع الخليج إلى 5 نقاط.

4 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين زملاء أحمد حجازي وطارق حامد ورفاق كريستيانو رونالدو.

ويحتاج النصر لتعثر غريمه الاتحاد في مباراتين على الأقل حتى يلامس اللقب من جديد.

بينما يتوج زملاء أحمد حجازي وطارق حامد باللقب في حالة الفوز بـ3 من مبارياتهم الـ4 المتبقية.

علما بأن الشباب لا يبتعد كثيرا عن القمة، فالفارق الآن بين الشباب الثالث واتحاد جدة المتصدر يبلغ 9 نقاط، لكنه لعب مباراة أقل، .

اتحاد جدة أمامه 4 مباريات، بينهم 2 على ملعبه، 2 خارجه.

وتأتي مباريات اتحاد جدة المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 27: الهلال خارج ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 28: الباطن على ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 29: الفيحاء خارج ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 30: الطائي على ملعب الجوهرة المشعة

النصر أمامه 4 مباريات، بينهم 2 على ملعبه، 2 خارجه.

وتأتي مباريات النصر المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 27: الطائي خارج ملعب النصر

الجولة 28: الشباب على ملعب النصر

الجولة 29: الاتفاق خارج ملعب النصر

الجولة 30: الفتح على ملعب النصر

وينتهي موسم الدوري السعودي 2022-2023 يوم 31 مايو المقبل.

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