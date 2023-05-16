مران الزمالك - الجزيري يشارك بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة.. وتصعيد ثنائي الشباب

استأنف الزمالك صباح اليوم مرانه على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في 100 عقبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان بعد غدا الخميس على استاد القاهرة في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد المران مشاركة سيف الدين الجزيري بشكل طبيعي في المران بالكامل بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة الإسماعيلي والتي أبعدته عن التشكيل في الدقائق الأخيرة.

وواصل ناصر منسي البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

وقرر خوان كارلوس أوروسيو مدرب الزمالك تصعيد ثنائي فريق الشباب الجناح الهجومي محمد صلاح وقلب الدفاع أحمد رفاعي للمشاركة في تدريبات الفريق.

وأدى اللاعبين فقرة خططية بقيادة أوسوريو تم تقسيم الفريق خلالها إلى ثلاثة فرق وأقيمت تقسيمة فنية بين كل فريقين بالتبادل بحيث يستمر الفريق الفائز داخل الملعب.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة وبفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.