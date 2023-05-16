تأكد غياب طارق حامد أمام الهلال في الكلاسيكو السعودي

تأكد غياب طارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة عن مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال يوم الثلاثاء بسبب الإصابة.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على الهلال ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن طارق حامد خضع للكشف بالآشعة والتي أثبتت إصابته في العضلة الخلفية.

ويحتاج الدولي المصري إلى فترة راحة ستغيبه عن المباراتين المقبلتين لفريقه في الدوري أمام الهلال والباطن على الترتيب.

وبذلك سيلحق طارق حامد بالمباراتين الأخيرتين لفريقه هذا الموسم ضد الفيحاء والطائي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى غياب لاعب الزمالك السابق عن فريقه حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وأوضح تقرير الرياضية أن عوض الناشري سيشارك بدلا من طارق حامد في وسط الملعب بجوار البرازيلي برونو هنريكي.

غياب حامد جعل مدربه البرتغالي نونو سانتو يستدعي الأنجولي هيلدر كوستا، الجناح الأيمن، ضمن القائمة التي غادرت يوم الاثنين إلى الرياض، تأهبا لمواجهة الهلال.

وضمن كوستا مكانه في القائمة بعد تقلص عدد الخيارات الأجنبية إلى 7، وهو الحد الأقصى المسموح به في المباريات.

المباراة تكتسي بأهمية بالغة للطرفين، فالهلال سيحيي آماله الضئيلة في تحقيق اللقب لو انتصر على متصدر الدوري.

بينما يلامس اتحاد جدة لقب الدوري لو فاز على الهلال المنافس الأصعب في مباريات المتبقية بالدوري.

الفارق بين اتحاد جدة والهلال يبلغ الآن 13 نقطة، لكن الهلال أمامه 5 مباريات، واتحاد جدة أمامه 4 مباريات، ولذلك من الصعب أن يتوج الهلال باللقب لصعوبة خسارة النمور في كل المباريات.

ويدرك الجميع أن الجولات المتبقية من الدوري السعودي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين اتحاد جدة والنصر.

والصراع على أشده في البطولة السعودية في ظل تصدر اتحاد جدة لجدول المسابقة بفارق 5 نقاط عن النصر، مع اقتراب الموسم من نهايته.

وانتصر اتحاد جدة على أبها ليرفع رصيد للنقطة الـ62 في صدارة جدول الترتيب موسعا الفارق مع النصر الذي تعادل مع الخليج إلى 5 نقاط.

4 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين زملاء أحمد حجازي وطارق حامد ورفاق كريستيانو رونالدو.

ويحتاج النصر لتعثر غريمه الاتحاد في مباراتين على الأقل حتى يلامس اللقب من جديد.

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هدددددف!⚽️

أحمد حجازي يسجل هدف التعادل 🔥

الشباب 1 × 1 الاتحاد#الشباب_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/vquYGIl9TZ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 9, 2023

بينما يتوج زملاء أحمد حجازي وطارق حامد باللقب في حالة الفوز بـ3 من مبارياتهم الـ4 المتبقية.

علما بأن الشباب لا يبتعد كثيرا عن القمة، فالفارق الآن بين الشباب الثالث واتحاد جدة المتصدر يبلغ 9 نقاط، لكنه لعب مباراة أقل، .

اتحاد جدة أمامه 4 مباريات، بينهم 2 على ملعبه، 2 خارجه.

وتأتي مباريات اتحاد جدة المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 27: الهلال خارج ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 28: الباطن على ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 29: الفيحاء خارج ملعب الجوهرة المشعة

الجولة 30: الطائي على ملعب الجوهرة المشعة

النصر أمامه 4 مباريات، بينهم 2 على ملعبه، 2 خارجه.

وتأتي مباريات النصر المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 27: الطائي خارج ملعب النصر

الجولة 28: الشباب على ملعب النصر

الجولة 29: الاتفاق خارج ملعب النصر

الجولة 30: الفتح على ملعب النصر

وينتهي موسم الدوري السعودي 2022-2023 يوم 31 مايو المقبل.

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