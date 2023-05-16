ماني قد يواجه ليفربول في الصيف

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 12:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ساديو ماني

أعلن نادي ليفربول مواجهة ليستر سيتي وبايرن ميونيخ في سنغافورة الصيف المقبل استعدادا للموسم الجديد.

وأفاد النادي في بيان: "سيعود نادي ليفربول إلى سنغافورة في جولة ما قبل الموسم هذا الصيف، بعد زيارة ناجحة للغاية العام الماضي".

وأضاف البيان "سيواجه ليفربول كل من ليستر سيتي وبايرن ميونيخ كجزء من مهرجان سنغافورة لكرة القدم".

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سيشارك فريق يورجن كلوب في حصة تدريبية مفتوحة للجماهير في الاستاد الوطني في سنغافورة يوم السبت 29 يوليو.

كما سيشارك النادي بنشاط في عدد من المشاريع المجتمعية المحلية والأنشطة الثقافية الرئيسية أثناء تواجده في سنغافورة.

مباراة ليستر ستقام يوم الأحد 30 يوليو، وبعد ثلاثة أيام يلعب ليفربول مع بايرن.

كما أعلن نادي بايرن أنه سيواجه مانشستر سيتي أيضا في جولته الصيفية بآسيا.

المباراة ستكون المواجهة الأولى بين ساديو ماني جناح بايرن ميونيخ الذي لعب في صفوف ليفربول لمدة 6 مواسم.

وذلك في حالة بقاء ماني في صفوف البافاري، في ظل التقارير التي تربطه بالرحيل في الصيف بعد مشكلته الشهيرة مع زميله ليروي ساني.

وترغب إدارة بايرن ميونيخ في التخلي عن لاعبها السنغالي ساديو ماني بنهاية الموسم الحالي، حسب صحيفة كيكر.

ووقعت مشاجرة قوية بين ماني وساني بعد مباراة بايرن ميونيخ مع مانشستر سيتي، ليتم إيقاف ماني عن مباراة هوفينهايم وتغريمه ماليا من قبل النادي.

ومن الناحية الرياضية، لا يراه توماس توخيل المدير الفني مناسبا لخططه مع بعض الانتقادات الداخلية التي يتعرض لها داخل الفريق.

ولا تبدو علاقة ماني مع زملاءه في الفريق جيدة بالشكل الكافي أيضا.

وبناء على هذه الأسباب، فإن إدارة بايرن ميونيخ ستحاول بيع ماني في الصيف المقبل.

Bayern suspend Mane after Sane dressing room spat - Africa - Sports - Ahram Online

ماني انتقل إلى صفوف بايرن ميونيخ الصيف الماضي قادما من صفوف ليفربول، ليسجل 12 هدفا ويصنع 6 آخرين في 37 مباراة.

وبحسب موقع "Football Insider" فإن ماني يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد، ولن يمانع التواجد مع ليفربول مجددا.

وينتهي تعاقد ماني مع بايرن ميونيخ في صيف عام 2025.

ماذا حدث بين ماني وساني؟

وقعت مشاجرة قوية بين ماني وساني بعد مباراة بايرن ميونيخ مع مانشستر سيتي.

وخسر بايرن بثلاثة أهداف أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس الألمانية، فإن ساديو ماني وجه لكمة إلى وجه ساني بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي.

وكانت شفة ساني تنزف بعد المشاجرة، وتدخل باقي الفريق ليتم إبعاد الثنائي في غرفة خلع الملابس.

وقرر بعدها بايرن إيقاف ماني عن لقاء هوفنهايم وتغريمه ماليا.

ليفربول بايرن ميونيخ ساديو ماني
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