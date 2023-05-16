إيهاب أمين: أوجوستي حسن أداء الفريق الدفاعي.. وسر رفع درع الدوري بطريقة بيرسي تاو

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 12:04

كتب : FilGoal

الأهلي سلة ضد الاتحاد السكندري - إيهاب أمين

شدد إيهاب أمين لاعب فريق كرة السلة بنادي الأهلي على أن مستوى الفريق قد تطور تحت قيادة أوجوستي بوش وخصوصا على المستوى الدفاعي.

وتوج الأهلي بلقب دوري السوبر المصري بعد الفوز على الاتحاد بثلاثة مباريات مقابل مباراة في لسلسلة Best of 5 النهائية للبطولة.

وقال أمين عبر قناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "الدوري بطولة مهمة جدا وغالية وتحقيقها للموسم الثاني على التوالي أمرا صعب وأصعب من الموسم الماضي".

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وتابع "دعم محمود الخطيب يشكل فارقا كبيرا معنويا طوال الموسم بالنسبة لنا".

وشدد "اليوم سنحتفل بالتتويج ولكن بداية من غدا سنستعد للمشاركة في بطولة إفريقيا لأن الموسم لم ينتهي".

وواصل "احتفلنا برقصة بيرسي تاو لأننا كنا نشاهد مباراة الترجي سويا وأحمد الجارحي أخبر سيف سمير بالاحتفال بتلك الطريقة خصوصا مع المستوى الذي يقدمه تاو حاليا".

وأتم "أوجوستي مدرب كبير وقدم الكثير معنا هجوميا ودفاعيا والجهاز بالكامل أيضا يعمل بشكل كبير واستفادة أوجوستي الأكبر كانت على المستوى الدفاعي وهذا ظهر في الموسم الحالي والماضي".

وكان أمين قد حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية والمقدمة من الاتحاد المصري عقب المباراة.

وجمع الأهلي بين بطولتي دوري السوبر وكأس مصر في كرة السلة للموسم الثاني على التوالي.

الأهلي كرة سلة إيهاب أمين
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