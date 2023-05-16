مارسيلو بيلسا مدربا لمنتخب أوروجواي

الثلاثاء، 16 مايو 2023 - 10:50

كتب : FilGoal

مارسيلو بيلسا

أعلن الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم تعيين الأرجنتيني مارسيلو بيلسا لتدريب منتخب أوروجواي.

ووقع بيلسا عقود تدريب منتخب أوروجواي حتى كأس العالم 2026.

ولمح الاتحاد الأوروجوياني إلى تعيين بيلسا عبر نشر بعض الصور المتعلقة بالمدرب مثل كوب الشاي الذي اعتاد شربه وهو جالس على صندوق المياه قبل أن يعلن رسميا عن المدرب بفيديو ترويجي.

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المدرب الأرجنتيني سيقود أوروجواي خلفا لمارسيلو برولي الذي درب الفريق بشكل مؤقت عقب نهاية كأس العالم 2022.

وكان دييجو ألونسو هو من قاد منتخب أوروجواي حتى نهاية كأس العالم.

التجربة الأخيرة لصاحب الـ 67 عاما كانت برفقة ليدز يونايتد إذ قضى مع الفريق 4 مواسم وخلالهم قاد الفريق للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ بيلسا مسيرته التدريبية برفقة فريق نيولز أول بويز الأرجنتيني عام 1990 وخلال مسيرته كان له بعض المحطات المهمة أبرز الأندية التي قادها هي لاتسيو وإسبانيول وأتلتيك بلباو ومارسيليا وليل.

وسيكون أوروجواي هو المنتخب الثالث الذي يقوده بيلسا خلال مسيرته بعد الأرجنتين وتشيلي.

وسبق لبيلسا وأن توج مع منتخب الأرجنتين الأولمبي بالميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا 2004.

مارسيلو بيلسا أوروجواي
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