لأكثر من شوط بعشرة لاعبين.. الاتحاد السكندري يخسر من إنبي

فاز فريق إنبي على ضيفه الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري المصري.

واستطاع إنبي التغلب على الاتحاد في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت.

ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 36 وارتقى إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري.

وتجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 40 في المركز الخامس.

هدف فوز إنبي جاء بقدم أحمد أمين في الدقيقة 56 بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسدد بالقدم اليسرى على يسار المهدي سليمان حارس الاتحاد.

وشهدت المباراة طرد أحمد بهاء لاعب الاتحاد الشاب قبل نهاية الشوط الأول.

ليلعب الاتحاد لأكثر من شوط منقوصا وبعشرة لاعبين فقط.