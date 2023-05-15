كرة طائرة – الزمالك إلى ثمن نهائي بطولة إفريقيا بالتغلب على المستقبل التونسي

الإثنين، 15 مايو 2023 - 23:19

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة طائرة

تأهل فريق كرة الطائرة للرجال في نادي الزمالك إلى دور ثمن النهائي من بطولة إفريقيا للأندية المقامة في تونس.

وجاء ذلك بعدما فاز الزمالك على فريق المستقبل الرياضي التونسي بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط.

وجاءت نتيجة الأشواط 25-13، 25-14 للزمالك.

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ثم فاز الفريق التونسي بالشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25-22 و25-22.

قبل أن يحسم الزمالك الشوط الأخير لصالحه بنتيجة 15-10.

وكان الزمالك فاز في المباراة الأولى على تشيف نافال النيجيري بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتضم مجموعة الزمالك 3 فرق فقط.

الزمالك كرة طائرة
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