خبر في الجول - تحديد طرفي كأس سوبر السلة في الموسم الجديد.. ولأول مرة خارج مصر

انتهى الموسم المحلي لكرة السلة المصري لعام 2023.

وشهد الموسم تتويج الأهلي ببطولتي دوري السوبر وكأس مصر، بالإضافة إلى كأس السوبر المصري الذي توج به على حساب الاتحاد في بداية الموسم.

وتوج الأهلي بدوري السوبر بعد الفوز على الاتحاد بثلاثة مباريات مقابل مباراة في سلسلة Best of 5.

كما حقق الأهلي لقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

وعلم FilGoal.com إن طرفي كأس السوبر المصري للموسم الجديد قد تم تحديدهما.

وسيلعب الأهلي ممثلا عن الدوري ضد وصيف الكأس وممثلا عن بطولة كأس مصر في بطولة كأس السوبر المصري بالموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن كأس السوبر سيقام في البحرين بالموسم المقبل وستكون تلك هي المرة الأولى التي تقام فيها المباراة خارج مصر.

وتنص لائحة كأس السوبر على أن يواجه بطل الدوري المصري بطل كأس مصر وفي حال حقق نفس الفريق البطولتين فيلعب بطل الدوري مع وصيف كأس مصر.