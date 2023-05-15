كرة يد - الأهلي إلى نصف نهائي إفريقيا بالفوز على كينشاسا

فاز فريق الأهلي لكرة اليد للرجال على جينيس كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45-23 في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية المقامة في مصر.

ليتأهل بذلك الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس ويلعب ضد رجاء أغادير المغربي.

وكان الأهلي فاز على سبورتنج في المجموعات بنتيجة 32-28.

وقبله فاز على رجاء أغادير المغربي بنتيجة 40-16، واكتسح أيضا كيركوس الإثيوبي بفارق 51 وبنتيجة 59-8.

وفي مباراة نصف النهائي الأخرى يلعب الزمالك ضد سبورتنج.

وتقام مباريات نصف النهائي يوم 17 مايو الجاري.

وحقق الأهلي لقب الدوري والكأس محليا وفاز بلقب السوبر الإفريقي على حساب الزمالك.

على الجانب الآخر تأهل الزمالك بصدارة مجموعته بالعلامة الكاملة، عقب الفوز على وداد سمارة المغربي.