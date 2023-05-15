طائرة - سيدات الزمالك إلى الدور الثاني لبطولة إفريقيا بعد الفوز على الجمارك النيجري

تأهل فريق كرة الطائرة للسيدات بنادي الزمال إلى الدور الثاني من بطولة إفريقيا للأندية المقامة في تونس بعد الفوز على الجمارك النيجيري.

وفاز الزمالك على الجمارك بنتيجة 3 أشواط دون مقابل.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الزمالك 25-12، والشوط الثاني بنتيجة 25-17، والشوط الثالث بنتيجة 25-11.

وبذلك يضمن الزمالك التأهل للدور الثاني بعدما فاز في المباراة السابقة على الجيش الوطني الرواندي.

ويتبقى للزمالك مباراة واحدة في دور المجموعات ضد ليتو الكاميروني.

وتضم قائمة الزمالك في البطولة كل من:

ياسمين نوح - مريم متولى - فريدة هشام - مايا ممدوح - فريدة العسقلانى - نوران أحمد - دانة شوقى - داليا أشرف - هنا هشام - داليا أشرف - نورا إيهاب - أيسل نديم - هنا الحسن - ميلكا لوبيسكا دا سيلفا.