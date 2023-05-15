الداخلية يعاقب المصري على الفرص المهدرة بتعادل قاتل

الإثنين، 15 مايو 2023 - 21:10

كتب : FilGoal

المصري ضد الداخلية

تعادل المصري مع الداخلية بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف المصري الوحيد عبد اللطيف جريندو، بينما كان سمير فكري هو مسجل هدف الداخلية.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة الـ 37 في المركز السابع، كما ارتفع رصيد الداخلية للنقطة الـ 27 في المركز الـ 15 بفارق نقطتين عن البنك الأهلي صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

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التشكيل

بدأ المصري بثلاثي هجومي مكون من رجب عمران وإسلام عطية وعبد اللطيف جريندو، بينما بدأ عماد السيد في حراسة مرمى الداخلية.

المبادرة الهجومية الأولى كانت من نصيب الداخلية بتوغل عبد الرحمن البانوبي الذي سدد ولكن عصام ثروت تصدى في الدقيقة السابعة.

وأهدر كريستوفر جون فرصة تسجيل الهدف الأول بغرابة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سددها فوق المرمى.

وتألق عماد السيد في التصدي لتسديدة من عمرو سعداوي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 43.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة سجل عبد اللطيف جريندو الهدف الأول للمصري بمتابعة لرأسية عماد الدين بو بكر التي ارتدت من الدفاع.

وكاد إسلام أبو سليمة أن يسجل الهدف الثاني من رأسية ولكن مدافع الداخلية أبعد الكرة من على خط المرمى في الدقيقة الـ 52.

وفي الدقيقة الـ 90 أهدر جريندو فرصة تسجيل الهدف الثاني للمصري بغرابة بعد عرضية رائعة من عبد الرحيم دغموم ليسدد الكرة في جسد الحارس عماد السيد.

وحصل الداخلية على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 95 بعد تدخل من كريم العراقي ضد سمير فكري داخل منطقة الجزاء.

وسجل فكري بنفسه هدف التعادل ليتعادل الداخلية في الوقت القاتل.

وسيلعب المصري مباراته المقبلة ضد الاتحاد السكندري يوم 22 مايو، بينما سيلعب الداخلية مع الزمالك في نفس اليوم.

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