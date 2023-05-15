سلة - الأهلي بطل دوري السوبر للمرة الثانية على التوالي بالفوز على الاتحاد السكندري

توج فريق كرة السلة بالنادي الأهلي بطلا لدوري السوبر المصري بعد التغلب في النهائي على الاتحاد السكندري.

وفاز الأهلي في المباراة الرابعة من سلسلة نهائي دوري السوبر على الاتحاد السكندري والتي أقيمت بصالة أحمد زويل في 6 أكتوبر بنتيجة 72-70.

لتنتهي سلسلة النهائي بتفوق الأهلي بنتيجة 3-1 في عدد المباريات.

وحقق الأهلي لقب الدوري المصري لكرة السلة للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه.

كما استطاع الأهلي للموسم الثاني على التوالي أن يحقق الثلاثية المحلية (دوري السوبر ودوري المرتبط وكأس مصر).

وسيطر أوجستي بوش المدير الفني للأهلي على لقب دوري السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، بعدما فاز باللقب مع الزمالك مرة ثم مع الأحمر مرتين.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحقق فيها الأهلي الدوري موسمين متتاليين بعد عامي 2000 و2001.

وخسر الاتحاد النهائي للمرة الثالثة على التوالي. بواقع مرة أمام الزمالك ومرتين أمام الأهلي.