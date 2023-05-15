التشكيل - ثلاثي في دفاع إنبي.. وعمار حمدي يقود وسط الاتحاد

أعلن كل من تامر مصطفى مدرب إنبي وزوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد السكندري تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بهد قليل.

ويعل إنبي مع الاتحاد السكندري على ملعب بتروسبورت في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

ويقود عمار حمدي وسط الاتحاد السكندري بجوار مورو ساليفو وناصر ناصر.

ويلعب إنبي بثلاثي في خط الدفاع مكون من محمد حامد وأحمد صبيحة وأحمد كالوشا.

وجاء تشكيل إنبي بالكامل كالتالي:

الحارس: رضا السيد

الدفاع: محمد حامد – أحمد صبيحة – أحمد كالوشا

الوسط: علي فوزي - أحمد العجوز – مودي ناصر - مروان داوود

الهجوم: رفيق كابو – أحمد أمين "أوفة" – محمد حمدي

وجاء تشكيل الاتحاد بالكامل كالتالي:

الحارس: المهدي سليمان.

الدفاع:عبد الله نصيب مصطفى إبراهيم – محمد صالح – أحمد بهاء.

الوسط: مورو ساليفو – عمار حمدي – ناصر ناصر.

الهجوم: براهيم حسن - كريستوفر مابولولو – أحمد عادل.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 40 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الرابع، بينما يحتل إنبي المركز العاشر برصيد 33 نقطة.