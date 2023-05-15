الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة الترجي

الإثنين، 15 مايو 2023 - 20:16

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

استأنف الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم الإثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، عقب مباراة الترجي التونسي.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي، الذي بدأ باجتماع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع اللاعبين.

وحرص عبد الحفيظ على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، بضرورة غلق صفحة مباراة الذهاب والتركيز في لقاء العودة أمام الترجي الجمعة المقبل.

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وانطلقت فقرات المران بوحدات بدنية متنوعة تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، حيث أدى اللاعبون تدريبات استشفائية وبدنية في الجيم.

واجتمع مارسيل كولر بالجهاز الفني المعاون وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي، وذلك للاطمئنان على حالة اللاعبين وتحديد برنامج التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وخاض رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران بتدريب فني وتكتيكي، وانتهى المران بتقسيمة قوية شارك فيها ثلاثة فرق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها مساء الجمعة المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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