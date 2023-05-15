مباشر نهائي دوري السلة – الأهلي (72)-(70) الاتحاد.. الأحمر بطل الدوري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة للمحترفين المصري.

ويتقدم الأهلي في سلسلة النهائي على الاتحاد بنتيجة 2-1 في عدد المباريات.

وتقام المباراة في صالة أحمد زويل في مدينة 6 أكتوبر.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 72-70.

ق 1: تقدم الأهلي 69- 64

ق 4: تقدم الأهلي 66-61

انطلاق الربع الرابع

نهاية الربع الثالث بتقدم الأهلي 55-54

ق 4: تقدم الأهلي 47-45

انطلاق الربع الثالث

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 40-38

ق 7: التعادل 30-30

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الاتحاد السكندري 25-24

ق 1: تقدم الأهلي 23-21

ق 3: تقدم الاتحاد 20-18

ق 5: التعادل 11-11

انطلاق المباراة