انتهت الدوري - المصري (1)-(1) الداخلية

الإثنين، 15 مايو 2023 - 18:47

كتب : FilGoal

المصري ضد الداخلية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المصري ضد الداخلية في الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق97. جوووول قاتل للداخلية عن طرق سمير فكري من ركلة جزاء.

ق95. ركلة جزاء للداخلية في الوقت القااتل بعد تدخل من كريق العراقي على سمير فكري.

ق52. رأسية من إسلام أبو سليمة ومدافع الداخلية ينقذ من على خط المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45. جوووووول أول للمصري عن طريق جريندو بمتابعة عماد بو بكر ليلحق بالكرة بقبل الحرس ويضعها في الشباك.

ق43. عماد السيد يتألق في التصدي لتسديدة عمرو سعداوي من داخل منطقة الجزاء.

ق31. الهدف الأول يهدر بغرابة من كريستوفر جون الذي سدد كرة من أمام المرمى فوق العارضة.

ق7. اختراق من عبد الرحمن البانوبي ويسدد ولكن عصام ثروت تألق في التصدي.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قيل

المصري الداخلية الدوري المصري الممتاز
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