كرة يد – لأول مرة منذ 1993.. سيدات الأهلي في المربع الذهبي لكأس الكؤوس الإفريقية

الإثنين، 15 مايو 2023 - 18:29

كتب : FilGoal

فريق كرة اليد سيدات في الأهلي

وصل فريق كرة اليد للسيدات في الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية المقامة في مصر بعد التغلب على فريق مكنين التونسي.

وفازت سيدات الأهلي بنتيجة 32-22 ليتأهلن إلى نصف نهائي البطولة المقامة في مصر.

وبذلك يلعب فريق سيدات الأهلي في نصف النهائي مع بترو دي لواندا الأنجولي حامل اللقب.

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وكانت آخر مرة وصل فيها فريق سيدات الأهلي لكرة اليد إلى نصف النهائي في نسخة البطولة عام 1993.

وحصل وقتها على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

الأهلي كرة يد
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