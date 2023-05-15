كرة يد – لأول مرة منذ 1993.. سيدات الأهلي في المربع الذهبي لكأس الكؤوس الإفريقية
الإثنين، 15 مايو 2023 - 18:29
كتب : FilGoal
وصل فريق كرة اليد للسيدات في الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية المقامة في مصر بعد التغلب على فريق مكنين التونسي.
وفازت سيدات الأهلي بنتيجة 32-22 ليتأهلن إلى نصف نهائي البطولة المقامة في مصر.
وبذلك يلعب فريق سيدات الأهلي في نصف النهائي مع بترو دي لواندا الأنجولي حامل اللقب.
وكانت آخر مرة وصل فيها فريق سيدات الأهلي لكرة اليد إلى نصف النهائي في نسخة البطولة عام 1993.
وحصل وقتها على المركز الثالث والميدالية البرونزية.
نرشح لكم
كرة يد - سبورتنج إلى نصف نهائي كأس الكؤوس لأول مرة.. ويصطدم بـ الزمالك كرة يد - الزمالك يكتسح كيركوس ويتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس كرة يد - الأهلي يهزم سبورتنج ويحسم صدارة المجموعة في كأس الكؤوس كرة يد - بالعلامة الكاملة.. الزمالك يختتم مجموعات كأس الكؤوس بالفوز على وداد سمارة خبر في الجول - الزمالك يدرس مشاركة قداح أمام وداد سمارة كرة يد - سيدات الأهلي تحسمن وصافة المجموعة بعد اكتساح النواصر المغربي كرة يد - الزمالك يضمن صدارة مجموعته بكأس الكؤوس بالفوز على جي إس كي كرة يد – محمد ممدوح هاشم يعلن رحيله عن دينامو بوخارست