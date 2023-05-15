التشكيل - شداد وموسى في وسط ملعب المصري.. وعماد السيد يحرس مرمى الداخلية

الإثنين، 15 مايو 2023 - 18:24

كتب : FilGoal

عمرو السعداوي مع المصري أمام الداخلية

أعلن كل من ميمي عبد الرازق مدرب المصري وعلاء عبد العال مدرب الداخلية تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب المصري مع الداخلية على ملعب برج العرب في الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

ويعود كريم العراقي لتشكيل المصري، كما يقود عمرو موسى وسط الملعب بجوار أحمد شداد وإيزي إيميكا.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عصام ثروت.

الدفاع: كريم العراقي – إسلام أبو سليمة – عماد الدين بو بكر – عمرو سعداوي.

الوسط: عمرو موسى – إيزي إيميكا – أحمد شداد.

الهجوم: إسلام عطية – عبد اللطيف جريندو – رجب عمران.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود جاد – محمد دبش – عبد الرحيم دغموم – محمد الفيومي – أحمد عماد – حسام جريشة – زياد فرج أسامة الجزار – عمرو المرسي.

ويحرس عماد السيد مرمى الداخلية بعد مشاركة محمود الغرباوي في المباراة الماضية.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

الحارس: عماد السيد.

الدفاع: أحمد عبد الرسول – محمد نجيب – كمال أبو الفتوح.

الوسط: كريم يحيى - كليتشي شيميزلي – كريستوفر جوهان – محمود طلعت

الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – سمير فكري – وليد مصطفى.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود الغرباوي – أحمد سيد عبد النبي – مؤمن عبد الفتاح – فانوم ألفريد - أحمد رشيد – على الزهدي – محمد رمضان – محمود عزت – جمال منتصر.

ويحتل المصري المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما يحتل الداخلية المركز الـ 15 برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن البنك الأهلي صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

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