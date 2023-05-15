نانت يغرم مصطفى محمد ماليا

أعلن نادي نانت الفرنسي في بيان رسمي توقيع عقوبة على لاعبه مصطفى محمد بسبب رفضه المشاركة في مباراة تولوز.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

وكان مصطفى قد أبلغ ناديه برفضه المشاركة في مواجهة تولوز بسبب ارتداء الفريق لقميص يدعم المثليين.

وأشار النادي على توقيع غرامة مالية على مصطفى محمد لرفضه المشاركة في المباراة مع التبرع بالغرامة لمؤسسة داعمة للمثليين.

وشدد نانت على إدانته للتهديدات التي تلقاها مصطفى محمد وعائلته قبل وبعد المباراة.

ولم يحدد النادي الفرنسي قيمة الغرامة التي وقعها على اللاعب.

من جهته، برر مصطفى محمد موقفه بعد رفض المشاركة في مباراة تولوز الأخيرة في بيان رسمي عبر حسابه الشخصي.

وكشف مصطفى عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لم أشارك في مباراة نانت ضد تولوز، لا أريد أن أجادل على الإطلاق ولكن علي توضيح موقفي".

وأضاف "احترام الاختلافات يعني احترام الآخرين واحترام الذات واحترام ما سيتم مشاركته وما سيبقى مختلفا".

وشدد مهاجم نانت "احترم كل الاختلافات، احترم جميع المعتقدات والقناعات، يمتد هذا الاحترام إلى الآخرين ولكنه يشمل أيضا احترام معتقداتي الشخصية".

وتابع مصطفى محمد "نظرا لجذوري وثقافتي وأهمية قناعاتي ومعتقداتي، لم يكن من الممكن أن أشارك في هذه الحملة".

واختتم مصطفى بيانه "أتمنى أن يتم احترام قراري، وكذلك رغبتي في عدم المجادلة حول هذا الأمر وأن يعامل الجميع باحترام".

وقال صامويل موتوسامي قائد نانت في تصريحات نشرتها جريدة وست فرانس: "نحن نتفهم قرار مصطفى محمد، لا توجد مشكلة".

وأكمل قائد نانت الجديد "لكل فرد خياراته، إنه أخانا وصديقنا ونحن ندعمه".

وأضاف الكونغولي "كان الأمر معقدا بالنسبة له، خيارا صعبا بالنسبة له ولعائلته والمقربين إليه".

وأتم "نحن ندعمه في كل الأحوال. وحاولنا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل تعويض غيابه".

وجه أوليفيه فيران المتحدث باسم الحكومة الفرنسية انتقادات لاذعة للاعبين الذين رفضوا المشاركة في حملة دعم المثليين بالدوري الفرنسي.

ورفض أوليفيه فيران التعليق على ما إذا كان ينبغي إيقاف اللاعبين من قبل أنديتهم أم لا.

وقال فيران عبر قناة فرانس 2: "ما حدث هراء ببساطة، لا إنها جريمة ومفارقة تاريخية"

وتابع "نحن نعيش في مجتمع فرنسي وأوروبي وفي الوقت الذي يتمتع فيه الجميع بحرية حب بعضهم البعض".

وشدد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية "لو كنت مدربا لقلت للاعبين إنها مبادرة مهمة وعلينا دعمها لأنها رسالة يتم نقلها للشباب".

ورفض كل من مصطفى محمد مهاجم نانت ودوناتيان جوميز مدافع جوانجان وزكريا أبو خلال لاعب تولوز وموسى ديارا وسعيد حموليتش اللعب في الجولة لعدم رغبتهم المشاركة في تلك الحملة.

وكشفت تقارير فرنسية أن تولوز أعلن بشكل رسمي تهميش الثلاثي الذي رفض المشاركة حتى نهاية الموسم.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مصطفى محمد رفض ارتداء قميص فريقه في مباراة تولوز ضمن حملة الدوري الفرنسي لدعم المثليين.

وأضافت أن الجهاز الفني لنانت علم قبل نصف ساعة من موعد إعلان التشكيل برفض لاعبه المصري المشاركة في المباراة.

وبقي مصطفى محمد في الفندق بينما ذهب زملاؤه إلى الملعب.

وتعد هذه هي أول مباراة يغيب فيها مصطفى محمد عن نانت في الدوري الفرنسي.

ومن جانبه كشف بيير أريستوري المدير الفني المؤقت لفريق نانت أن مصطفى تردد كثيرا قبل اتخاذ قراره ولكنه استسلم للضغوط التي تعرضت لها عائلته في مصر، والنادي هو من سيقرر ماذا سيحدث مع اللاعب.

مصطفى محمد لعب مع نانت هذا الموسم 48 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفا وساهم في 5.