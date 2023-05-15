اعتزال بطل كأس العالم 2010

أعلن الإسباني فيرناندو يورينتي يوم الاثنين اعتزال كرة القدم بعد مسيرة طويلة.

يورينتي (38 عامًا) لم يرتبط بأي فريق منذ نهاية عقده مع إيبار في يوليو الماضي.

وقال يورينتي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "حلمت بأن أصبح لاعب كرة قدم محترف منذ سن مبكرة جدًا. من كان يظن أنني سأعيش هذا الحلم بكل الفرص الرائعة التي أتاحتها لي كرة القدم طوال مسيرتي".

وأضاف "لقد كان طريقًا طويلًا خلال سنوات عديدة، ومع العمل والتضحية والتواضع والعاطفة، استمتعت بكوني جزءا من فرق رائعة حقًا".

وتابع "أود أن أشكر الجميع على الفرص التي قدموها لي، وأشكر المشجعين على حبهم ودعمهم طوال هذه السنوات".

وأتم "أشعر بفخر كبير لأنني مررت بالعديد من التجارب الرائعة في كرة القدم، شكرا لكم".

ولعب يورينتي مع إيبار لمدة موسم وخاض معه 22 مباراة، اكتفى خلالها بتسجيل هدفين وصناعة آخر.

وبدأ يورينتي مسيرته في أتليتك بلباو ووصل معه لنهائي كأس ملك إسبانيا مرتين، كما لعب معه نهائي الدوري الأوروبي 2012، وسجل معه إجمالا 111 هدفًا في 328 مباراة، بالإضافة إلى صناعة 36.

المهاجم صاحب الـ 193 سم انتقل بعدها إلى يوفنتوس مجانا وقضى في صفوفه موسمين سجل خلالها 27 هدفا في 92 مباراة، ثم تحوّل إلى إشبيلية ومر عبر سوانزي سيتي وتوتنام هوتسبير ونابولي وأودينيزي.

ولعب يورينتي 24 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا سجل خلالها 7 أهداف وفاز بكأس العالم 2010 ويورو 2012.