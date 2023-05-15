كرة يد - سبورتنج إلى نصف نهائي كأس الكؤوس لأول مرة.. ويصطدم بـ الزمالك

الإثنين، 15 مايو 2023 - 16:58

كتب : FilGoal

سبورتنج - كرة يد

حسم فريق سبورتنج بطاقة تأهله إلى المربع الذهبي من منافسات كأس الكؤوس بعد التغلب على ريد ستار الإيفواري.

وحقق سبورتنج الفوز بنتيجة 33-22 ليتأهل إلى نصف النهائي.

ويستضيف النادي الأهلي منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية حتى يوم 18 من شهر مايو الجاري.

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وتقام منافسات نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بعد غدا الأربعاء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ويصطدم سبورتنج بمواجهة الزمالك في نصف النهائي بالمباراة المقرر إقامتها الأربعاء ولم يتحدد موعدها من قبل الاتحاد الإفريقي.

ويعتبر الزمالك حامل لقب بطولة كأس الكؤوس والتي حصد لقبها الموسم الماضي في النيجر.

وتوج الزمالك بلقب كأس الكؤوس الإفريقية ست مرات سابقة مقابل أربعة لصالح الأهلي.

ويفصل الزمالك ثلاثة ألقاب عن المجمع البترولي الجزائري الأكثر تتويجا باللقب.

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