بعد إفساد احتفال برشلونة.. رابطة الدوري الإسباني تعد جماهير إسبانيول بعقوبات شديدة

توعدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم جماهير إسبانيول التي اقتحمت الملعب أثناء احتفال لاعبي برشلونة بلقب البطولة بعقوبات قوية.

وشهدت مباراة إسبانيول ضد برشلونة واقعة مؤسفة بعد نهايتها، حيث اقتحمت الجماهير أرض الملعب وقاطعت احتفالات البلوجرانا بالتتويج بلقب الدوري الإسباني.

وأفادت رابطة الدوري الإسباني في بيان: "بعد اقتحام الجماهير للملعب في لقاء إسبانيول وبرشلونة قمنا بتحليل كل اللقطات بالتعاون مع نادي إسبانيول".

وأضاف البيان "سنحدد هوية كل من اقتحم الملعب لمنعه من دخول الملاعب مرة أخرى، وسيتم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن الحادث".

وحدث الاقتحام بعد نهاية دربي كتالونيا ضمن الجولة 34 التي انتهت بفوز برشلونة 4-2 وحسمه للقب 27 رسميا.

واندفعت الجماهير لمقاطعة احتفالات لاعبي برشلونة الذين غادروا الملعب ركضا على الفور، لتتدخل عناصر الأمن والشرطة للسيطرة على الموقف.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 85 نقطة، فوق الحد الكافي لحسم اللقب رسميا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 71 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد برصيد 69 نقطة بعد خسارته أمام متذيل الترتيب إلتشي بهدف دون رد.

أما إسبانيول فيواجه خطر الهبوط، حيث تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر، بفارق 4 نقاط عن منطقة الأمان.

برشلونة وضع يده على لقب الدوري الإسباني السابع والعشرين في تاريخه، بفارق 8 ألقاب عن الأكثر تتويجا ريال مدريد (35 لقبا).

أنهى برشلونة فترة انتظاره للفوز باللقب التي دامت لـ 4 سنوات، حيث كان تتويجه الأخير في 2018-2019.

وكان ريال مدريد قد فاز بلقبي 2019-2020 و2021-2022، بينما فاز أتلتيكو مدريد بلقب 2020-2021.

وبذلك أنهى برشلونة فترته الأسوأ بدون تتويج (3 مواسم) منذ المواسم الأربعة بين 2000-2001 و2003-2004.

فاز برشلونة بلقب الدوري الأول له في العقد الحالي، بعدما فاز بـ 6 ألقاب من أصل 10 في العقد الماضي (2011-2020).

أما على صعيد المباراة، فقد بات روبرت ليفاندوفسكي أول لاعب يسجل هدفين في الشوط الأول من مباراة بالدوري الإسباني خارج الأرض ضد إسبانيول، منذ باتيك كلويفرت في ديسمبر 2003.