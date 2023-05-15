يوفنتوس يعلن تشخيص إصابة بوجبا

أعلن نادي يوفنتوس تشخيص إصابة لاعبه بول بوجبا بعد إصابته في مباراة كريمونيسي يوم الأحد.

وتعرض بوجبا لإصابة جديدة خلال مباراة فريقه ضد كريمونيسي بالدوري الإيطالي.

وأفاد نادي يوفنتوس في بيان: "أظهرت الفحوصات التي خضع لها بول بوجبا هذا الصباح إصابته في الفخذ الأيسر".

وأضاف بيان السيدة العجوز "بدأ اللاعب الفرنسي بالفعل برنامجه لإعادة التأهيل".

وأشارت تقارير إيطالية إلى أن الإصابة ستبعد بوجبا عن الملاعب لنحو 3 أسابيع، مما يعني نهاية موسمه.

وانتصر يوفنتوس على كريمونيسي في ملعب الأول ضمن الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.

وشارك بوجبا في التشكيل الأساسي ليوفنتوس لأول مرة منذ العودة للفريق في بداية الموسم الحالي.

كما لعب بوجبا كأساسي في أي مباراة للمرة الأولى منذ أكثر من عام، إذ كانت المرة الأخيرة مع مانشستر يونايتد ضد نورويتش سيتي في شهر إبريل الماضي.

وخرج بوجبا في الدقيقة الـ 24 من المباراة بعد أن تعرض لإصابة عضلية بدت كأنها في العضلة الأمامية تعرض لها بعد أن أرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

وشارك بوجبا في مباراته العاشرة منذ بداية الموسم الحالي مع يوفنتوس وخلالهم تمكن من صنع هدفا وحيدا.