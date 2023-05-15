تعليق أول من محمود الونش بعد إصابته أمام الإسماعيلي

تعرض محمود حمدي الونش مدافع الزمالك لإصابة خلال مواجهة الإسماعيلي الأخيرة في مسابقة الدوري.

وعلم FilGoal.com أن الأشعة التي خضع لها الونش أوضحت أن إصابته هي اشتباه بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب محمود الونش عبر حسابه على إنستجرام: "لله الأمر من قبل ومن بعد".

ويأتي ذلك كأول تعليق من محمود الونش عن أنباء إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وينتظر الجهاز الطبي للزمالك زوال التورم نهائيا حول ركبة الونش ثم خضوعه لأشعة جديدة.

ويفضل الجهاز الطبي للزمالك انتظار التأكيد النهائي من الفحص الثاني والمقرر له غدا الثلاثاء.

وكان الونش قد تعرض لإصابة في أوتار العضلة الخلفية في بداية الموسم وغاب على أثرها لمدة تقارب من الستة أشهر.

وعاد الونش للمشاركة مع الزمالك لأول مرة في منتصف مارس بمواجهة إنبي في الدوري ضمن منافسات الجولة 21.

وخاض الونش 12 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بينهم ثلاث مباريات قبل إصابته الأولى.