تعليق أول من محمود الونش بعد إصابته أمام الإسماعيلي

الإثنين، 15 مايو 2023 - 15:36

كتب : FilGoal

محمود حمدي الونش

تعرض محمود حمدي الونش مدافع الزمالك لإصابة خلال مواجهة الإسماعيلي الأخيرة في مسابقة الدوري.

وعلم FilGoal.com أن الأشعة التي خضع لها الونش أوضحت أن إصابته هي اشتباه بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب محمود الونش عبر حسابه على إنستجرام: "لله الأمر من قبل ومن بعد".

أخبار متعلقة:
كرة يد - الزمالك يكتسح كيركوس ويتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس عضو إدارة الاتحاد السكندري: سنطلب تجديد إعارة محمود علاء من الزمالك حارس الإسماعيلي: لاعبو الزمالك لم يتركوني بعد الإصابة كرة يد - بالعلامة الكاملة.. الزمالك يختتم مجموعات كأس الكؤوس بالفوز على وداد سمارة

ويأتي ذلك كأول تعليق من محمود الونش عن أنباء إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وينتظر الجهاز الطبي للزمالك زوال التورم نهائيا حول ركبة الونش ثم خضوعه لأشعة جديدة.

ويفضل الجهاز الطبي للزمالك انتظار التأكيد النهائي من الفحص الثاني والمقرر له غدا الثلاثاء.

وكان الونش قد تعرض لإصابة في أوتار العضلة الخلفية في بداية الموسم وغاب على أثرها لمدة تقارب من الستة أشهر.

وعاد الونش للمشاركة مع الزمالك لأول مرة في منتصف مارس بمواجهة إنبي في الدوري ضمن منافسات الجولة 21.

وخاض الونش 12 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بينهم ثلاث مباريات قبل إصابته الأولى.

الزمالك محمود حمدي الونش الإسماعيلي الرباط الصليبي
نرشح لكم
مواعيد مباريات الإثنين 15 مايو 2023.. ليفربول والدوري المصري ونهائي السلة دياب يكشف موعد نهاية الدوري.. وموقف جمهور الأهلي من مباراة الترجي عضو إدارة الاتحاد السكندري: سنطلب تجديد إعارة محمود علاء من الزمالك حارس الإسماعيلي: لاعبو الزمالك لم يتركوني بعد الإصابة السلسلة السيئة مستمرة.. المحلة وسيراميكا يزيدان متاعب بعضهما البعض بتعادل سلبي انتهت في الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (0) - (0) غزل المحلة خبر في الجول - اشتباه في إصابة الونش بالصليبي.. و48 ساعة قبل التأكد الأهلي يوجه الشكر إلى بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين
أخر الأخبار
بعد إفساد احتفال برشلونة.. رابطة الدوري الإسباني تعد جماهير إسبانيول بعقوبات شديدة 4 دقيقة | الدوري الإسباني
"بسبب الألفاظ غير الرياضية" نادي لافيينا يمنع 6 من جماهيره من حضور المباريات 27 دقيقة | الدرجة الثانية
يوفنتوس يعلن تشخيص إصابة بوجبا 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
تعليق أول من محمود الونش بعد إصابته أمام الإسماعيلي 38 دقيقة | الدوري المصري
8 فرق سعودية تفشل في الحصول على الرخصة المحلية والآسيوية ساعة | السعودية
مونت كارلو: نانت يعاقب مصطفى محمد بسبب رفض المشاركة في حملة دعم المثليين ساعة | المحترفون
كرة يد - الزمالك يكتسح كيركوس ويتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس ساعة | كرة يد
مدير دورتموند يتحدث عن تقارير انتقال بيلينجهام إلى ريال مدريد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت