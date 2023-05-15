كرة يد - الزمالك يكتسح كيركوس ويتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس

حسم فريق رجال اليد بنادي الزمالك تأهلهم إلى نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية.

واكتسح الزمالك فريق كيركوس الإثيوبي بنتيجة 48-23 في افتتاح مباريات ربع النهائي.

وكان الشوط الأول بين الفريقين قد انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 26-12.

ويستضيف النادي الأهلي منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية حتى يوم 18 من شهر مايو الجاري.

وتأهل الزمالك إلى منافسات ربع النهائي بعد تصدر المجموعة الأولى دون خسارة.

وبذلك ينتظر الزمالك الفائز من مواجهة سبورتنج وريد ستار الإيفواري في نصف النهائي.

وتقام منافسات نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بعد غدا الأربعاء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ويعتبر الزمالك حامل لقب بطولة كأس الكؤوس والتي حصد لقبها الموسم الماضي في النيجر.

وتوج الزمالك بلقب كأس الكؤوس الإفريقية ست مرات سابقة ويفصله ثلاثة ألقاب عن المجمع البترولي الجزائري الأكثر تتويجا باللقب.