كرة يد - الزمالك يكتسح كيركوس ويتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس

الإثنين، 15 مايو 2023 - 14:21

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - كرة يد الزمالك

حسم فريق رجال اليد بنادي الزمالك تأهلهم إلى نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية.

واكتسح الزمالك فريق كيركوس الإثيوبي بنتيجة 48-23 في افتتاح مباريات ربع النهائي.

وكان الشوط الأول بين الفريقين قد انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 26-12.

أخبار متعلقة:
عضو إدارة الاتحاد السكندري: سنطلب تجديد إعارة محمود علاء من الزمالك حارس الإسماعيلي: لاعبو الزمالك لم يتركوني بعد الإصابة كرة يد - بالعلامة الكاملة.. الزمالك يختتم مجموعات كأس الكؤوس بالفوز على وداد سمارة خبر في الجول - الزمالك يدرس مشاركة قداح أمام وداد سمارة

ويستضيف النادي الأهلي منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية حتى يوم 18 من شهر مايو الجاري.

وتأهل الزمالك إلى منافسات ربع النهائي بعد تصدر المجموعة الأولى دون خسارة.

وبذلك ينتظر الزمالك الفائز من مواجهة سبورتنج وريد ستار الإيفواري في نصف النهائي.

وتقام منافسات نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بعد غدا الأربعاء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ويعتبر الزمالك حامل لقب بطولة كأس الكؤوس والتي حصد لقبها الموسم الماضي في النيجر.

وتوج الزمالك بلقب كأس الكؤوس الإفريقية ست مرات سابقة ويفصله ثلاثة ألقاب عن المجمع البترولي الجزائري الأكثر تتويجا باللقب.

كرة يد الزمالك كأس الكؤوس
نرشح لكم
كرة يد - الأهلي يهزم سبورتنج ويحسم صدارة المجموعة في كأس الكؤوس كرة يد - بالعلامة الكاملة.. الزمالك يختتم مجموعات كأس الكؤوس بالفوز على وداد سمارة خبر في الجول - الزمالك يدرس مشاركة قداح أمام وداد سمارة كرة يد - سيدات الأهلي تحسمن وصافة المجموعة بعد اكتساح النواصر المغربي كرة يد - الزمالك يضمن صدارة مجموعته بكأس الكؤوس بالفوز على جي إس كي كرة يد – محمد ممدوح هاشم يعلن رحيله عن دينامو بوخارست كرة يد - صراع الصدارة مع سبورتنج.. الأهلي ينتصر على رجاء أغادير في كأس الكؤوس كرة يد – يحيى الدرع رجل المباراة.. تعادل فيزبريم مع كيلسي في أبطال أوروبا
أخر الأخبار
مونت كارلو: نانت يعاقب مصطفى محمد بسبب رفض المشاركة في حملة دعم المثليين 8 دقيقة | المحترفون
كرة يد - الزمالك يكتسح كيركوس ويتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس 13 دقيقة | كرة يد
مدير دورتموند يتحدث عن تقارير انتقال بيلينجهام إلى ريال مدريد 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
فرانكفورت يضم مرموش لمدة أربعة مواسم 47 دقيقة | ميركاتو
3 أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام ليستر ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الهلال السعودي لا ينوي التجديد لرامون دياز.. وتيتي أحد المرشحين لخلافته ساعة | السعودية
منافس مصر خارج ملعبه.. كاف يكشف الملاعب المعتمدة لـ تصفيات أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
دوري NBA - بوسطن يضرب موعدا ناريا مع ميامي في نهائي الشرق ساعة | NBA
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة 2 مؤتمر كلوب: ليفربول لن يلعب دوري الأبطال بنسبة 100%.. ولن نتغاضى عن رقم صلاح التاريخي 3 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك 4 مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت