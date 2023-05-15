تقرير: الهلال السعودي لا ينوي التجديد لرامون دياز.. وتيتي أحد المرشحين لخلافته

أوضحت تقارير سعودية أن إدارة نادي الهلال تتجه لعدم تجديد عقد المدرب الأرجنتيني رامون دياز وبدأت البحث عن خليفته.

دياز غادر إلى بلاده يوم الأحد لتفقد حالة ابنه الذي تعرض لحادث مروري قبل نحو شهرين.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة الهلال لا تنوي تمديد التعاقد مع دياز وستبحث في ملفات عدد من المدربين العالميين للتعاقد مع أحدهم من أجل قيادة الفريق في الموسم المقبل.

وأفاد التقرير بأن تيتي مدرب منتخب البرازيل السابق هو أحد المرشحين لخلافة دياز.

وينتهي عقد دياز مع الموج الأزرق نهاية الموسم الجاري، وقد أسندت الإدارة الدفة الفنية لابنه إيمليانو لتدريب الفريق في الخمس مواجهات المتبقية هذا الموسم.

وكان النادي أعلن موافقة الإدارة على الطلب الذي قدمه دياز برغبته في المغادرة إلى بلاده، لمتابعة أوضاع أسرته، عقب الحادث المروري الذي تعرض له بعض أفراد الأسرة، ونتجت عنه حالة وفاة وبعض الإصابات.

وتقرر أن يتولى قيادة الجهاز الفني إيمليانو دياز، مساعد المدرب، مع استمرار بقية أفراد الطاقم، وذلك في المباريات المتبقية من الموسم الرياضي، بداية من مواجهة الكلاسيكو أمام اتحاد جدة يوم الثلاثاء في الرياض، ضمن الجولة 27 من دوري روشن السعودي.