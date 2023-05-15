دوري NBA - بوسطن يضرب موعدا ناريا مع ميامي في نهائي الشرق

تألق جيسون تيتوم نجم بوسطن سلتكس وقاد فريقه للتأهل إلى نهائي القسم الشرقي بدوري السلة الأمريكي للمحترفين NBA، بتسجيل 51 نقطة في المباراة السابعة من سلسلة نصف النهائي ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز

وانتصر بوسطن على ضيفه فيلادلفيا 121-88 في المباراة السابعة الحاسمة بعدما وصلت السلسلة إلى نتيجة 3-3.

وضرب سلتكس موعدا متكررا لنهائي الشرق العام الماضي مع ميامي هيت.

في الموسم الماضي، نجح بوسطن في التغلب على ميامي 4-3، لكنه خسر نهائي الدوري ضد جولدن ستيت واريرز بنتيجة 2-4.

وسجل تيتوم الـ51 نقطة كرقم قياسي جديد في المباراة السابعة، إلى جانب 13 متابعة و5 تمريرات حاسمة.

Tonight was nothing new. Peep highlights from all four of Jayson Tatum's 40+ point Playoff games 📹 pic.twitter.com/rSCefjb1K3 — NBA (@NBA) May 14, 2023

كما أحرز جايلن براون 25 نقطة لأصحاب الأرض.

دفاع بوسطن نجح في الحد من خطورة ثنائي فيلادلفيا الخارق، العملاق الكاميروني جويل إمبيد الذي سجل 15 نقطة فقط، وجيمس هاردن الذي اكتفى بـ9 نقاط.

وكان ميامي هيت قد تأهل لنهائي القسم الشرقي بالفوز على نيويورك نيكس بنتيجة 4-2.