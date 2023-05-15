اسكواش - نور الشربيني تحافظ على الصدارة.. وتقدم مصطفى عسل

حافظت نور الشربيني بطلة العالم على صدارة التصنيف العالمي الذي يصدر اسبوعيا من منظمة اللاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش.

وكانت نور الشربيني قد حصدت لقب بطولة العالم الأخيرة والتي أقيمت في شيكاغو.

وحصدت بذلك نور اللقب للمرة السابعة في تاريخها والخامسة على التوالي لتقترب أكثر من معادلة رقم الأسطورة الماليزية نيكول دافيد صاحبة الثمانية ألقاب.

ولم يشهد التصنيف العالمي للسيدات أي تغيير للاعبات المصريات في المراكز العشرة الأولى.

تتواجد نور الشربيني على قمة التصنيف ويليها نوران جوهر في المركز الثاني وهانيا الحمامي في المركز الثالث ثم نور الطيب في المركز السادس.

وشهد التصنيف العالمي للسيدات تقدم الناشئة أمينة عرفي إلى المركز 45 بعد الأداء المذهل الذي قدمته في بطولة العالم.

أما على مستوى الرجال فتقدم مصطفى عسل إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي خلف البيروفي دييجو إلياس.

ويقترب عسل أكثر من استعادة صدارة التصنيف مجددا بعد تقليص الفارق مع اللاعب البيروفي.

بينما استمر علي فرج المتوج بلقب بطولة العالم في المركز الرابع ويليه مروان الشوربجي سادسا ثم طارق مؤمن في المركز السابع، ومازن هشام تاسعا.

وكان عسل قد ودع منافسات بطولة العالم الأخيرة من نصف النهائي بعد الخسارة أمام علي فرج الذي توج بعدها باللقب.

ويستعد أبطال الاسكواش لخوض منافسات بطولة مانشستر المفتوحة خلال الفترة من 17 إلى 21 مايو الجاري.

بينما تستضيف مدينة الجونة بطولة الجونة المفتوحة خلال الفترة من 26 مايو وحتى 3 يونيو المقبل وتعتبر إحدى البطولات الكبرى في الموسم.