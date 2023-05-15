قائد نانت يتحدث عن رفض مصطفى محمد للمشاركة في حملة دعم المثليين

الإثنين، 15 مايو 2023 - 12:28

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

تحدث صامويل موتوسامي لاعب وسط نانت عن قرار زميله مصطفى محمد برفض ارتداء قميص الفريق أمام تولوز ضمن حملة الدوري الفرنسي لدعم المثليين.

وغاب مصطفى محمد عن اللقاء الذي انتهى بنتيجة التعادل وشهد ارتداء موتوسامي لشارة قيادة نانت لأول مرة.

وقال موتوسامي في تصريحات نشرتها جريدة وست فرانس: "نحن نتفهم قرار مصطفى محمد، لا توجد مشكلة".

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وأكمل قائد نانت الجديد "لكل فرد خياراته، إنه أخانا وصديقنا ونحن ندعمه".

وأضاف الكونغولي "كان الأمر معقدا بالنسبة له، خيارا صعبا بالنسبة له ولعائلته والمقربين إليه".

وأتم "نحن ندعمه في كل الأحوال. وحاولنا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل تعويض غيابه".

من جهته، برر مصطفى محمد موقفه بعد رفض المشاركة في مباراة تولوز الأخيرة في بيان رسمي عبر حسابه الشخصي.

وكشف مصطفى عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لم أشارك في مباراة نانت ضد تولوز، لا أريد أن أجادل على الإطلاق ولكن علي توضيح موقفي".

وأضاف "احترام الاختلافات يعني احترام الآخرين واحترام الذات واحترام ما سيتم مشاركته وما سيبقى مختلفا".

وشدد مهاجم نانت "احترم كل الاختلافات، احترم جميع المعتقدات والقناعات، يمتد هذا الاحترام إلى الآخرين ولكنه يشمل أيضا احترام معتقداتي الشخصية".

وتابع مصطفى محمد "نظرا لجذوري وثقافتي وأهمية قناعاتي ومعتقداتي، لم يكن من الممكن أن أشارك في هذه الحملة".

واختتم مصطفى بيانه "أتمنى أن يتم احترام قراري، وكذلك رغبتي في عدم المجادلة حول هذا الأمر وأن يعامل الجميع باحترام".

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مصطفى محمد رفض ارتداء قميص فريقه في مباراة تولوز ضمن حملة الدوري الفرنسي لدعم المثليين.

وأضافت أن الجهاز الفني لنانت علم قبل نصف ساعة من موعد إعلان التشكيل برفض لاعبه المصري المشاركة في المباراة.

وبقي مصطفى محمد في الفندق بينما ذهب زملاؤه إلى الملعب.

وتعد هذه هي أول مباراة يغيب فيها مصطفى محمد عن نانت في الدوري الفرنسي.

ومن جانبه كشف بيير أريستوري المدير الفني المؤقت لفريق نانت أن مصطفى تردد كثيرا قبل اتخاذ قراره ولكنه استسلم للضغوط التي تعرضت لها عائلته في مصر، والنادي هو من سيقرر ماذا سيحدث مع اللاعب.

مصطفى محمد لعب مع نانت هذا الموسم 48 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفا وساهم في 5.

وتعادل نانت سلبيا مع مضيفه تولوز في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 35 من الدوري الفرنسي.

ووصل نانت إلى النقطة 33 بعد هذا التعادل في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، وهو الذي يؤدي إلى الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

مصطفى محمد نانت صامويل موتوسامي
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