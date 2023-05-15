حكم نهائي كأس العالم 2022 يدير مواجهة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اختيار البولندي سيمون مارشينياك لإدارة مواجهة الإياب بين مانشستر سيتي وريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأدار مارشينياك نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، والذي حقق فيه منتخب الأرجنتين اللقب بعد اللجوء لركلات الترجيح.

ويستضيف مانشستر سيتي فريق ريال مدريد بعد غدا الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت آخر مباراة أدارها مارشينياك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بين فريقي نابولي وميلان والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في ربع النهائي.

ولم يسبق للحكم البولندي وأن أدار أي مباراة لفريقي مانشستر سيتي وريال مدريد هذا الموسم.

وتم إسناد إدارة ست مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لمارشينياك أبرزهم مواجهة برشلونة وإنتر في دور المجموعات والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وكان مارشينياك قد أدار مباراة في الدوري المصري هذا الموسم والتي انتهت بفوز الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل في يناير الماضي.

كما سبق للحكم البولندي إدارة القمة المصرية من قبل وكان ذلك في نهائي كأس مصر نسخة 2020 - 2021 والتي انتهت بتتويج الزمالك بالفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتاريخيا أدار مارشينياك مباراة واحدة لفريق مانشستر سيتي كانت عندما اكتسح فينورد الهولندي بأربعة أهداف دون مقابل في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في 2017.

أما ريال مدريد فستكون تلك هي المباراة السابعة التي يديرها الحكم البولندي في تاريخه للملكي الإسباني.

وكانت المباراة الأخيرة الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا والتي خسرها ريال مدريد على ملعبه أمام تشيلسي بنتيجة 2-3 في الأشواط الإضافية، ولكن بالرغم من ذلك حسم الملكي تأهله وقتها لنصف النهائي.

وحقق ريال مدريد الفوز مرتين تحت إدارة مارشينياك وتعادل مثلهما كما خسر في مباراتين أيضا.

وكانت الخساراة الأبرز لريال مدريد تحت إدارة مارشينياك في نهائي السوبر الأوروبي في 2018 أمام أتليتكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد اللجوء لشوطين إضافيين.