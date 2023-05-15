لو باريزيان: باريس سان جيرمان مستعد للتخلي عن فيراتي بسبب الأجر والوزن الزائد

يبدو أن الموسم المقبل سيشهد تخلي باريس سان جيرمان عن أبرز نجومه لأسباب مختلفة.

ماركو فيراتي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وبات سان جيرمان مستعدا للتخلي عن خدمات الإيطالي ماركو فيراتي خلال الصيف المقبل.

وانضم فيراتي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2012 قادما من بيسكارا في الموسم الذي صعد فيه الفريق إلى الدوري الإيطالي.

وكشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن نادي العاصمة بات مستعدا للاستغناء عن فيراتي - 30 عاما - بعد فقدان صبره مع اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن السبب الأول لاستعداد باريس التخلي عن فيراتي هو أدائه على أرض الملعب إذ لم يساهم سوى في هدف وحيد هذا الموسم من 35 مباراة خاضهم في مختلف المسابقات.

أما السبب الثاني فهو انضباط فيراتي خارج الملعب، إذ عاد اللاعب بوزن زائد عقب فترة الاستراحة بسبب كأس العالم 2022 رغم عدم تأهل إيطاليا للمشاركة من الأساس.

ويرى مسؤولو باريس سان جيرمان أن ذلك الأمر لا يغتفر من اللاعب خاصة بعد حصوله على تحسين في عقده يشمل ما يقرب من مليون يورو شهريا.

ويأتي استعداد باريس سان جيرمان للتخلي عن اللاعب في الوقت الذي أبدى مشجعوا النادي غضبهم على نجوم الفريق بما في ذلك ليونيل ميسي ونيمار.