مواعيد مباريات الإثنين 15 مايو 2023.. ليفربول والدوري المصري ونهائي السلة

الإثنين، 15 مايو 2023 - 10:48

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري × الأهلي - كرة سلة

يشهد اليوم الإثنين الموافق 15 من مايو 2023 عددا من المنافسات المختلفة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري المصري

يواجه المصري فريق الداخلية في تمام السابعة مساء على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة 28 من المسابقة.

بينما يحل الاتحاد السكندري ضيفا على إنبي في التاسعة والنصف مساء على استاد بتروسبورت.

وتذاع المباريات عبر قنوات أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

يحل ليفربول ضيفا على ليستر سيتي في تمام العاشرة مساء ضمن مباريات الجولة 36 من المسابقة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

كرة سلة

تستضيف صالة 6 أكتوبر الدولية المباراة الرابعة بين فريقي الأهلي والاتحاد في سلسلة نهائي دوري السوبر للرجال.

ويتقدم الأهلي في سلسلة النهائي بنتيجة 2-1، ويحتاج للفوز بمباراة واحدة من أجل حصد اللقب، أما الاتحاد فلا بديل عن الانتصار في المباراتين.

ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

كرة يد

تقام منافسات ربع نهائي كأس الكؤوس الإفريقية للرجال والسيدات اليوم الإثنين بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وعلى مستوى الرجال، يفتتح الزمالك مشوار ربع النهائي بمواجهة كيركوس الإثيوبي في تمام الواحدة ظهرا.

بينما يلعب سبورتنج أمام فريق ريد ستار في الثالثة عصرا، ويختتم الأهلي منافسات ربع النهائي بمواجهة جي إس كيه الكونغولي في تمام التاسعة مساء.

أما على مستوى السيدات، فيلعب فريق الأهلي أمام مكنين التونسي في تمام الخامسة مساء.

وأخيرا تلعب سيدات سبورتنج مواجهة صعبة ضد بريميرو دي أجوستو الأنجولي في تمام الثامنة مساء.

كرة طائرة

يشارك فريقا الزمالك للرجال والسيدات في منافسات بطولة إفريقيا للأندية المقامة في تونس.

ويلعب فريق السيدات أمام الجمارك النيجيري في تمام السابعة مساء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

أما رجال الزمالك ففي مواجهة مستقبل المرسى التونسي مستضيف البطولة في تمام الثامنة مساء في ختام دور المجموعات.

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